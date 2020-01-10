Посварилася з Гаррі? Новий вихід Меган Маркл насторожив шанувальників

Герцогиня Сассекська Меган Маркл спантеличила шанувальників, з'явившись на публіці без обручки на безіменному пальці.

Фотографії герцогині опублікувало видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Повідомляється, що без обручки Маркл була помічена біля Королівського національного театру в Лондоні вчора, 9 січня. Це змусило шанувальників хвилюватися, чи все гаразд між подружжям.

Меган Маркл вийшла в світ без обручки Daily Mail

Меган Маркл вийшла в світ без обручки Daily Mail

Масла у вогонь підлив і той факт, що сьогодні, 10 січня, Меган полетіла з Великобританії до Канади. І зробила це без Гаррі – принц залишився в Лондоні.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Відомо, що зараз у Канаді знаходиться восьмимісячний син герцогів Арчі, який кілька днів перебував під наглядом няні.

Меган Маркл з сином Арчі Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували в мережі через привітання, яке вони залишили під фотографією Кейт Міддлтон в честь її дня народження.

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