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10 січня • оновлено в 15:10
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Посварилася з Гаррі? Новий вихід Меган Маркл насторожив шанувальників

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл спантеличила шанувальників, з'явившись на публіці без обручки на безіменному пальці.

Фотографії герцогині опублікувало видання Daily Mail.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

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Повідомляється, що без обручки Маркл була помічена біля Королівського національного театру в Лондоні вчора, 9 січня. Це змусило шанувальників хвилюватися, чи все гаразд між подружжям.

Меган Маркл вийшла в світ без обручки

Меган Маркл вийшла в світ без обручки

Daily Mail

Меган Маркл вийшла в світ без обручки

Меган Маркл вийшла в світ без обручки

Daily Mail

Масла у вогонь підлив і той факт, що сьогодні, 10 січня, Меган полетіла з Великобританії до Канади. І зробила це без Гаррі – принц залишився в Лондоні.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Відомо, що зараз у Канаді знаходиться восьмимісячний син герцогів Арчі, який кілька днів перебував під наглядом няні.

Меган Маркл з сином Арчі

Меган Маркл з сином Арчі

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували в мережі через привітання, яке вони залишили під фотографією Кейт Міддлтон в честь її дня народження.

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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