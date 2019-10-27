'Постраждала через чужий секс': Собчак поскаржилася на груди дружини Харламова

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак, яка нещодавно підігріла чутки про свою вагітність, поскаржилася на голі груди дружини коміка Гаріка Харламова актриси Христини Асмус.

Так, Собчак заявила, що її шоу втратило перегляди через те, що там були кадри з фільму "Текст", в якому знялася Асмус.

"Постраждала через чужий секс. Точніше через голі груди Христини Асмус. Записала з Олександром Петровим інтерв'ю, говорили багато про що, і в тому числі про те, що у фільмі "Текст" мені найбільше сподобалося як відверто зняті сцени сексу" , - написала журналістка.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Вона зазначила, що чекала великої кількості переглядів.

"Дивлюся: трендів немає, ріденькі 600 тисяч переглядів на такому хітовому матеріалі... Дзвоню менеджеру Youtube. З'ясовується що алгоритм перестав нас рекомендувати і відправляти в рекомендоване через секс-кадри, визначивши відео як "майже порно". Коротше, подивіться інтерв'ю - я їм дуже пишаюся. Будь ти проклята, Христина, зі своїми цицьками", - додала Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Христина Асмус розбурхала мережу пікантним знімком, на якому вона без одягу позувала у ванній.

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