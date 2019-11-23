Постійно вимагала пластику: колишній чоловік Камінської розкрив причину розлучення

Пластичний хірург Едгар Камінський розповів, що причиною розлучення зі співачкою Славою були постійні сварки і ревнощі артистки.

Відповідне зізнання він зробив у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб и подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Ніхто тарілками в мене не кидав, але, дивіться, я так скажу вам, у мене дуже складна професія, я оперую людей, і мені потрібно бути максимально сконцентрованим і максимально спокійним. Тобто під час операцій я не повинен думати про те, що зараз буде вдома, або перед операцією мені дзвонять і щось намагаються сказати. Це хірургічна професія, і це потрібно цінувати і розуміти, а певний момент, в житті було багато моментів, коли я розумів, що це важко, наприклад, складності вдома, а потім ще складна операція", – розповів Едгар.

Едгар і Слава Камінський instagram / edgar_kaminskyi

За його словами, сімейне життя і роботу неможливо відділити одне від одного. А якщо люди живуть разом, між ними має бути довіра, без якої просто немає сенсу продовжувати стосунки. Едгар зізнався, що причиною частих сварок було бажання Камінської робити пластичні операції.

Едгар Камінський назвав причину розлучення instagram.com/babaslavka

"Великі форми, наприклад, груди, або якось ніс змінити, або губи. Я був проти цього. Ми сварилися і могли навіть кілька днів, тижнів не спілкуватися на цю тему", – додав він, зазначивши, що ніколи не повернеться до колишньої дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави і Едгара з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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