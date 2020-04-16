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16 квітня • оновлено в 19:34
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"Постійно хр*нь пишуть!" Онук Пугачової поскаржився на цькування в мережі

2.2т
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Онук співачки Алли Пугачової Микита Пресняков поскаржився на цькування в мережі і заявив, що у нього немає ворогів.

Про це артист повідомив в інтерв'ю Олені Красновій (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Микита Пресняков

Микита Пресняков

instagram.com/npresnyakov

"Мене дратують чутки! Якщо вбити в Google моє ім'я і прізвище, то можна знайти багато дурниць. Постійно хр*нь пишуть. Ворогів у мене немає. Особливо ні з ким не сварився", - заявив Пресняков.

Як раніше писав OBOZREVATEL, онук Алли Пугачової Микита Пресняков записав жартівливий ролик для соціальної Сьокі Instagram, за який йому довелося виправдовуватися. На відео він дуріє під музику і робить вигляд, що грає на барабанах.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу
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