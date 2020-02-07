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7 лютого • оновлено в 07:31
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"Постійне відчуття сорому": популярна порноактриса поділилася правдою про своє життя

9.8т
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Популярна порноактриса Райлі Рід зізналася, що її заняття дуже ускладнює життя, так як доводиться жити з постійним відчуттям сорому через тотальний осуд.

Вона відповіла на запитання підписників і розповіла про інший бік своєї професії у відео на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Райлі Рід

Райлі Рід

Скріншот з відео

Зокрема, вона зізналася, що зйомки у порнофільмах зіпсували її відносини з батьками. Мама на початку підтримувала її, проте незабаром Рід зрозуміла, що їй потрібні від дочки тільки гроші. Відносини з батьком також виявилися зіпсовані: він попросив дочку не приїжджати до нього додому, тому що його дружина проти її роботи.

Рід також не спілкується з братами і сестрами. За її словами, через порно вона втратила сім'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, порноактриса під псевдонімом Josephine Jackson, яка сама родом із України, розповіла про всі підводні камені і недоліки роботи в порноіндустрії.

Також українки не раз проти власної волі ставали "зірками" порнографії, коли їх потайки знімали на приховані камери в медустановах.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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