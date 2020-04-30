"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим

Український телеведучий Володимир Остапчук та співачка Оля Полякова привітали російського артиста Філліпа Кіркорова з днем народження. Так, після цього шоумен Сергій Притула потролив зірок.

Відповідними публікаціями Остапчук та Полякова поділилися на особистих сторінках в Instagram. У них вони розсипалися в компліментах та побажаннях Кіркорову. На що Притула в коментарях під постом Володимира поцікавився, коли буде день народження в інших російських зірок. Він заявив, що "поставить свічку".

Оля Полякова, Володимир Остапчук та Сергій Притула

"Вово, а нагадай, коли там день народження в Лепса і Тіматі? Щоб я не забув свічку на скапання поставити", – написав Притула.

До речі, в мережі негативно відреагували на публікації Остапчука та Полякової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен, ведучий Сергій Притула потролив корупціонерів під час пандемії коронавірусу.