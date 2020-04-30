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30 квітня • оновлено в 23:06
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"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим

1.6т
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Український телеведучий Володимир Остапчук та співачка Оля Полякова привітали російського артиста Філліпа Кіркорова з днем народження. Так, після цього шоумен Сергій Притула потролив зірок.

Відповідними публікаціями Остапчук та Полякова поділилися на особистих сторінках в Instagram. У них вони розсипалися в компліментах та побажаннях Кіркорову. На що Притула в коментарях під постом Володимира поцікавився, коли буде день народження в інших російських зірок. Він заявив, що "поставить свічку".

Оля Полякова, Володимир Остапчук та Сергій Притула

Оля Полякова, Володимир Остапчук та Сергій Притула

"Вово, а нагадай, коли там день народження в Лепса і Тіматі? Щоб я не забув свічку на скапання поставити", – написав Притула.

"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим

Сьогодні день народження у Короля! 😻 ми всі знаємо його все життя, і завжди, як найяскравішого артиста сучасності, з прекрасними піснями, кращими шоу, круті кліпами! Філіп завжди на піку, багато років, це дуже складно бути завжди Новим, і завжди актуальним, але у нього виходить, як? Одному Богу відомо, але бути популярним у дорослих і дітей, на протязі всієї кар'єри, вдається тільки Йому! А при цьому, це відкритий, радісний, легкий, чуйний, дуже добрий, і завжди позитивна людина, прекрасний батько і класний друг! Будь здоровий і завжди сповнений сил, і тієї невгамовної енергії, яка дозволяє нам, так багато років спостерігати цей яскравий політ! 💫 Віват Король! 🤴🏽 PS Прости мене за мою неделікатність ...) Дуже тебе люблю! ❤️ @fkirkorov

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic)

До речі, в мережі негативно відреагували на публікації Остапчука та Полякової.

"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим
"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим
"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим
"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен, ведучий Сергій Притула потролив корупціонерів під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Сергій Притула Володимир Остапчук Оля Полякова Філіп Кіркоров
Теги
шоу шоу-бизнес
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Теперь я понимаю почему поляки считают западенцев бы,длом..
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Украинцы, где вы столько дeбильных притул берете?
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