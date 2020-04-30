"Поставлю свічку": Притула потролив Полякову та Остапчука через дружбу з Кіркоровим

Український телеведучий Володимир Остапчук та співачка Оля Полякова привітали російського артиста Філліпа Кіркорова з днем народження. Так, після цього шоумен Сергій Притула потролив зірок.
Відповідними публікаціями Остапчук та Полякова поділилися на особистих сторінках в Instagram. У них вони розсипалися в компліментах та побажаннях Кіркорову. На що Притула в коментарях під постом Володимира поцікавився, коли буде день народження в інших російських зірок. Він заявив, що "поставить свічку".
Оля Полякова, Володимир Остапчук та Сергій Притула
"Вово, а нагадай, коли там день народження в Лепса і Тіматі? Щоб я не забув свічку на скапання поставити", – написав Притула.
Сьогодні день народження у Короля! 😻 ми всі знаємо його все життя, і завжди, як найяскравішого артиста сучасності, з прекрасними піснями, кращими шоу, круті кліпами! Філіп завжди на піку, багато років, це дуже складно бути завжди Новим, і завжди актуальним, але у нього виходить, як? Одному Богу відомо, але бути популярним у дорослих і дітей, на протязі всієї кар'єри, вдається тільки Йому! А при цьому, це відкритий, радісний, легкий, чуйний, дуже добрий, і завжди позитивна людина, прекрасний батько і класний друг! Будь здоровий і завжди сповнений сил, і тієї невгамовної енергії, яка дозволяє нам, так багато років спостерігати цей яскравий політ! 💫 Віват Король! 🤴🏽 PS Прости мене за мою неделікатність ...) Дуже тебе люблю! ❤️ @fkirkorov
До речі, в мережі негативно відреагували на публікації Остапчука та Полякової.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен, ведучий Сергій Притула потролив корупціонерів під час пандемії коронавірусу.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!