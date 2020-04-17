Український шоумен, ведучий Нового каналу Олександр Педан ексклюзивно для OBOZREVATEL розповів про те, як на нього і його діяльність вплинув карантин через коронавірус.

Зокрема, Олександр вказав, що через ситуацію, що склалася, невідомо, що буде в подальшому з проектами каналу і підкреслив, що абсолютно не в захваті від самоізоляції.

"Як і всі, я від карантину не в захваті, хочеться дихати на повні груди і не боятися захворіти, або що захворіють твої рідні. А ще я сумую по роботі. Через карантин у нас скасувалося безліч зйомок", – поділився Олександр.

Олександр Педан Пресслужба Нового каналу

Педан також вказав, що через ситуацію, що склалася навколо карантину і ймовірної кризи, він не знає, яка доля чекає на його проекти на Новому каналі та невідомо, чи поновляться зйомки нового сезону реаліті "Екси", ведучим якого є Олександр.

"Карантин поставив під сумнів зйомки багатьох телевізійних проектів. Зараз я не впевнений, чи вийде новий сезон, чи ні. Ми планували навесні його знімати. Провели навіть кастинг. Але карантин вніс зміни в наші плани", – відверто зізнався. Олександр.

Також ведучий Нового каналу розповів шанувальникам, який би проект хотів вести в майбутньому.

Олександр Педан Пресслужба Нового каналу

"Я сумую за студійним проектам. Мені подобався наш "Підйом". Класні були три роки. А зараз хотілося б вести якесь найт-лайт-шоу. Але про нові проекти говорити ще рано", – додав він.

Ведучий реаліті "Екси" налаштовує себе на краще і радить своїм шанувальникам дотримуватися такого принципу, а також строго дотримуватися умов самоізоляції, особливо під час Великодня.

"Якщо ми всі посидимо на Великдень вдома і не будемо ходити по гостях, є надія, що коронавірус так швидко не пошириться. А потім вже і всі хворі вилікуються", – підсумував Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Педан є ведучим проекту "Екси" з 2018 року – тоді стартував перший сезон реаліті за участю пар, які були тривалий час у відносинах, але не зуміли їх зберегти.

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