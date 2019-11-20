Постарішали і "вигоріли": як зараз виглядають 7 найсексуальніших учасниць "ВІА Гра"

Днями українська співачка і екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер здивувала своїм зовнішнім виглядом.Так, зірка прийшла на російське шоу "Вечірній Ургант". Було помітно, що роки не пройшли для неї без сліду.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найяскравіших учасниць групи і поглянути, як вони виглядають зараз.

Альона Вінницька

Альона Вінницька фото: cosmo.ru

Альона Вінницька (справжнє ім'я Ольга Винницька) – одна з перших учасниць групи "ВІА Гра". Вона співала в групі з моменту її заснування – вересня 2000 року і по січень 2003 року. Після "ВІА Гри" Альона Вінницька вирішила зайнятися сольною кар'єрою. Зараз співачці 44 роки. Нещодавно стало відомо, що артистка розійшлася з чоловіком, також вона оголосила, що бере перерву у своїй музичній кар'єрі. Як зізналася зірка, у неї сталося "професійне вигорання".

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Надія Грановська

Надія Грановська фото: cosmo.ru

Надія Грановська (справжнє ім'я Надія Мейхер, після заміжжя Уржумцева) була тричі учасницею "ВІА Гри": в 2000-2002, 2002-2006 і 2009-2011 роки. Двічі співачка залишала групу через вагітність. Залишивши групу, Надія Мейхер займалася сольною кар'єрою, а також пробувала себе як телеведуча, актриса, поетеса і дизайнер.

Надія Грановська фото: Instagram

Днями Надія Мейхер стала гостею нового випуску шоу "Вечірній Ургант". Шанувальники співачки неодноразово відзначали, що Надія дуже змінилася з часів "ВІА Гри". Однак, незважаючи на це, сьогодні Мейхер виглядає так само добре, як і багато років тому.

Анна Седокова

Анна Седокова фото: cosmo.ru

Анна Седокова співала в складі "ВІА Гри" всього два роки, але саме цей склад (Віра Брежнєва, Надія Грановська, Анна Седокова) називають "золотим". У 2004 році Седокова пішла з групи і народила дочку, після чого почала сольну кар'єру. Сьогодні у Анни троє дітей, вона популярна співачка і модельєр.

Тетяна Найник

Тетяна Найник фото: cosmo.ru

Тетяна Найник свого часу замінила Надію Грановську на час її декрету. Знялася в кліпах "Стоп! Стоп! Стоп!" і "Good morning, папа".

Пішла з групи після повернення Грановської. За однією з версій, продюсерам не потрібен був квартет (їх в шоу-бізнесі дуже багато), тому однією з учасниць довелося пожертвувати. Після виходу з "ВІА Гри" Тетяна створила власний колектив Maybe, де виступає в ролі солістки і продюсера.

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва фото: cosmo.ru

Віра Брежнєва потрапила до "ВІА Гри" випадково: в 2002 році під час концерту в Дніпропетровську студентка інженерного інституту в якості глядача піднялася на сцену і заспівала разом з групою "Попытку № 5". В листопаді 2002 року Віру запросили на кастинг в групу "ВІА Гра "на місце Альони Вінницької, який вона успішно пройшла. Артистка присвятила групі майже 5 років. У грудні 2007 року Віра Брежнєва назавжди залишила гурт і почала успішну сольну кар'єру. Сьогодні Віра Брежнєва також знімається в кіно, веде шоу на телебаченні і виховує дітей.

Світлана Лобода

Світлана Лобода фото: cosmo.ru

Світлана Лобода у 2004 році прийшла на місце Анни Сєдокової, яка йшла в декрет, але пробула у "ВІА Грі" всього чотири місяці. Після цього Світлана успішно зайнялася сольною кар'єрою в шоу-бізнесі України, а потім і Росії. Альбом H2LO (2017) Світлани Лободи став одним з найуспішніших, а сама Лобода була визнана "Жінкою року" за версією журналу Glamour. Світлана Лобода – заслужений артист України.

Альбіна Джанабаєва

Альбіна Джанабаєва фото: cosmo.ru

Багато фанатів "ВІА Гри" вважають, що саме склад групи з Альбіною Джанабаєвою, Вірою Брежнєвою та Надією Грановської була "золотим". Альбіна Джанабаєва в групі замінила Світлану Лободу і протрималася там найдовше – її стаж 8 років і 1 місяць. У 2013 році Джанабаєва пішла з групи, зараз вона займається сольною кар'єрою і виховує двох синів разом з чоловіком Валерієм Меладзе.

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