Постарілий Андрій Губін відзначає 46-річчя: куди зник тяжкохворий кумир 90-х

Популярний російський співак 90-х Андрій Губін 30 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 46 років.

Андрій Губін свого часу був кумиром молоді, проте вже більше десяти років не виходить на сцену. Про те, куди зник артист, чому і як він зараз виглядає, розповідає OBOZREVATEL.

Андрій Губін у молодості Pinterest

Андрій Губін в 90-х – на початку 2000-х мав мільйони шанувальників по всій території колишнього СРСР. Безліч його пісень стали хітами: "Хлопчик-бродяга", "Зима-холоди", "Ліза", "Мила моя далеко", "Дівчата, як зірки" та інші.

Але в 2005 році Андрій Губін неочікувано пішов зі сцени, деякий час він працював у Німеччині та Канаді. З тих пір вийшла всього пара пісень виконавця, він не дає концертів і живе практично відлюдником.

Андрій Губін у 90-х Pinterest

Губін живе на авторські гонорари і на зароблені в минулому накопичення, він рідко з'являється на публіці.

Свій відхід зі сцени артист пояснює серйозними проблемами зі здоров'ям: у середині 2000-х йому поставили діагноз – лівостороння прозопалгія обличчя – хвороба нервової системи, через яку людина відчуває постійні болі в обличчі. Причинами цього захворювання є недосипання, перевтома, хронічний стрес. Люди з оточення Губіна зазначають, що психічну травму йому завдала смерть батьків.

Андрій Губін зараз kp.ua

Андрій Губін зараз скріншот відео

"Андрію дуже погано, нескінченна депресія пожирає його зсередини", – розповів колишній продюсер Губіна Тарас Ващишин виданню "Стархіт".

"Губіну постійно здається, що все болить – обличчя, тіло. Хоча це не так. Він замкнувся, ні з ким не хоче спілкуватися, майже не виходить з дому ... Близькі переживають, що він такими темпами може й руки на себе накласти. Єдиний порятунок – заняття спортом: Андрій ходить у спортзал, знаходиться в прекрасній фізичній формі. Я не раз просив Губіна звернутися за допомогою до фахівців. Завзято відмовляється! Якщо його зв'язати по руках і ногах і відвезти до лікарні, може, щось вийде", – додав він.

Андрій Губін: як виглядає зараз кадр НТВ

У 2017 році Андрій Губін вразив публіку змінами в зовнішньому вигляді. Він заявив, що на нього нібито йде "полювання".

"Я вважаю, що йде полювання. Полювання йде конкретно на мене. Дуже серйозне. Тому я в бігах і особливо не спілкуюся. ... Те, що я ховаюся – це неправда ... Я просто більше став подорожувати", – відповів Губін на питання про чутки щодо його самітництва.

Андрій Губін в молодості і зараз 24smi.org

За його словами, останнім часом він став відчувати більше уваги до себе, ніж коли виступав.

"Це жахливо, я розумію прекрасно, чому – звичайно, з такою пикою ходити ... Ну болить обличчя, хлопці, скільки можна вже знущатися? Ну ви що робите?", – заявив співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Губін таємно залишив Росію зі своєю нареченою.