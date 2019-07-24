"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак опублікувала пікантне відео у відповідь на звинувачення Сергія Шнурова про те, що всі тексти за неї писав колишній чоловік Костянтин Богомолов.
Так, телеведуча продемонструвала сідниці в момент, коли вилазила з басейну в режимі сповільненої зйомки, з яких ллється вода (щоб подивитися провокаційний ролик, проскрольте до кінця сторінки).
На цьому Собчак вирішила не зупинятися і написала "методичний посібник" Шнурову, порадивши йому піти до школи і "посмоктати олівець".
Відповідь Собчак Шнурову
Кадр з відео
Далі наводимо повний текст вірша Собчак
Користувачі відреагували на пост Собчак по-різному. Одні підтримали, інші ж розкритикували журналістку, нагадавши, що вона була кандидатом в президенти РФ.
"Обг*дилася з відповіддю жорстко", "Класна", "Це д*па балотувалася в президенти", "Шедевр", "Неприваблива гола д*па в мокрих розтягнутих трусах, під стать кандидата в президенти. Пам'ятаю Собчак, як тусовщицю в рожевій спідниці. Такий і залишилася", – прокоментували користувачі.
КОКС * для шнурової (методичний посібник) Для галантний кавалер, Мачо в маєчці-алкоголічці, Мотя, Боня і інша Лера Написали в віршах методичку. Ну, писати щось вони не вміють, І Собчак, їх начальниця, – теж. Богомолов писав, він – розумнішими, Він завжди дурним дурам допоможе! Ну, Сергію, пора тобі в школу Агресивного віршування: Треба виписати в стовпчик дієслова, В них – основа основ приниження. Посмокчи олівець, якщо важко ... "Посмоктати!" – ось глагольчік відмінний! Він підходить і до жарту паскудний, І до гнилим новин про зради. Перейдемо до іменником. Сірий, Чи не копіюй Крилова з Езопом, Нехай мова буде жорстким і нервовим: Хуй – так хуй! Якщо жопа – так жопа! Всіх чоловіків і коханців – в купу! Можна, до речі, додати діточок, Нехай помучатся баби краще Після всіх своїх жіночих делишек! Якщо в бійку звуть – пишеш: "Зайнятий!" Адже не ссут ж красені з екрану, А красиво стріляють очима З-під кепки зі словом "охорона". Ти там м'язом гордо граєш? Є прийом ефективніше і простіше: Повний рот говнецо набираєш І плюєш в них з несамовитою силою! Так, потім на "Боярдо" смердить І наліт на зубах дорогущих, Але зате як віршик принижує Повій і телеведучих! * Як Відповідати Ксенії Собчак
Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана.
Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.
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