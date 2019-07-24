Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад

4.3т Читати матеріал російською

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак опублікувала пікантне відео у відповідь на звинувачення Сергія Шнурова про те, що всі тексти за неї писав колишній чоловік Костянтин Богомолов.

Так, телеведуча продемонструвала сідниці в момент, коли вилазила з басейну в режимі сповільненої зйомки, з яких ллється вода (щоб подивитися провокаційний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

На цьому Собчак вирішила не зупинятися і написала "методичний посібник" Шнурову, порадивши йому піти до школи і "посмоктати олівець".

Відповідь Собчак Шнурову

Відповідь Собчак Шнурову

Кадр з відео

Далі наводимо повний текст вірша Собчак

"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад

Користувачі відреагували на пост Собчак по-різному. Одні підтримали, інші ж розкритикували журналістку, нагадавши, що вона була кандидатом в президенти РФ.

Новини
Відповідь Віторгану? Собчак показала зворушливий поцілунок з Богомоловим

"Обг*дилася з відповіддю жорстко", "Класна", "Це д*па балотувалася в президенти", "Шедевр", "Неприваблива гола д*па в мокрих розтягнутих трусах, під стать кандидата в президенти. Пам'ятаю Собчак, як тусовщицю в рожевій спідниці. Такий і залишилася", – прокоментували користувачі.

"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад
"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад

КОКС * для шнурової (методичний посібник) Для галантний кавалер, Мачо в маєчці-алкоголічці, Мотя, Боня і інша Лера Написали в віршах методичку. Ну, писати щось вони не вміють, І Собчак, їх начальниця, – теж. Богомолов писав, він – розумнішими, Він завжди дурним дурам допоможе! Ну, Сергію, пора тобі в школу Агресивного віршування: Треба виписати в стовпчик дієслова, В них – основа основ приниження. Посмокчи олівець, якщо важко ... "Посмоктати!" – ось глагольчік відмінний! Він підходить і до жарту паскудний, І до гнилим новин про зради. Перейдемо до іменником. Сірий, Чи не копіюй Крилова з Езопом, Нехай мова буде жорстким і нервовим: Хуй – так хуй! Якщо жопа – так жопа! Всіх чоловіків і коханців – в купу! Можна, до речі, додати діточок, Нехай помучатся баби краще Після всіх своїх жіночих делишек! Якщо в бійку звуть – пишеш: "Зайнятий!" Адже не ссут ж красені з екрану, А красиво стріляють очима З-під кепки зі словом "охорона". Ти там м'язом гордо граєш? Є прийом ефективніше і простіше: Повний рот говнецо набираєш І плюєш в них з несамовитою силою! Так, потім на "Боярдо" смердить І наліт на зубах дорогущих, Але зате як віршик принижує Повій і телеведучих! * Як Відповідати Ксенії Собчак

Публікація від Ксенія Собчак (@xenia_sobchak) Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався в минулому році після того, як музикант опублікував в соціальних мережах вірш, присвячене чутками про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка - актора Максима Віторгана. Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад - теж у віршованій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана.

Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Ксенія Собчак Сергій Шнуров
Місце
Росія
Теги
скандали шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel