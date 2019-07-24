"Посмокчи олівець": Собчак показала Шнурову голий зад

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак опублікувала пікантне відео у відповідь на звинувачення Сергія Шнурова про те, що всі тексти за неї писав колишній чоловік Костянтин Богомолов.

Так, телеведуча продемонструвала сідниці в момент, коли вилазила з басейну в режимі сповільненої зйомки, з яких ллється вода (щоб подивитися провокаційний ролик, проскрольте до кінця сторінки).

На цьому Собчак вирішила не зупинятися і написала "методичний посібник" Шнурову, порадивши йому піти до школи і "посмоктати олівець".

Відповідь Собчак Шнурову Кадр з відео

Далі наводимо повний текст вірша Собчак

Користувачі відреагували на пост Собчак по-різному. Одні підтримали, інші ж розкритикували журналістку, нагадавши, що вона була кандидатом в президенти РФ.

"Обг*дилася з відповіддю жорстко", "Класна", "Це д*па балотувалася в президенти", "Шедевр", "Неприваблива гола д*па в мокрих розтягнутих трусах, під стать кандидата в президенти. Пам'ятаю Собчак, як тусовщицю в рожевій спідниці. Такий і залишилася", – прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конфлікт між Сергієм Шнуровим і Ксенією Собчак почався торік після того, як музикант опублікував у соціальних мережах вірш, присвячений чуткам про можливе розлучення Собчак і її тодішнього чоловіка — актора Максима Віторгана.

Через деякий час Ксенія відповіла лідеру "Ленінграда" на його випад — теж у віршованій формі.Нещодавно Шнуров заявив, що всі відповіді Собчак були написані Богомоловим, на що та пригрозила помститися.

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