Посміявшись над прізвищем чоловіка, Собчак показалася на сцені у ролі коня

Світська левиця Ксенія Собчак на тлі з'явившогося прізвиська її чоловіка вирішила показати мем, на якому вона зображена в костюмі коня.
Зображення вона опублікувала у сторіс свого Instagram -аккаунта.
"Як я кричу з цього наряду", - прокоментували свою публікацію Собчак.
Як повідомлялося раніше, у мережі дали прізвисько її новому чоловікові, режисерові Костянтину Богомолову. Його раптом назвали "конокрадом", вочевидь натякнувши на те, що передувало їх весіллю з Ксенією Собчак.
Нагадаємо, Ксенія Собчак та телеведуча Ксенія Бородіна поскандалили у мережі через політику.
Читайте також:
"Не просто відмитися": Ургант висміяв Собчак за оголене відео в ванній
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!