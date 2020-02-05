Посміявшись над прізвищем чоловіка, Собчак показалася на сцені у ролі коня

Світська левиця Ксенія Собчак на тлі з'явившогося прізвиська її чоловіка вирішила показати мем, на якому вона зображена в костюмі коня.

Зображення вона опублікувала у сторіс свого Instagram -аккаунта.

"Як я кричу з цього наряду", - прокоментували свою публікацію Собчак.

Як повідомлялося раніше, у мережі дали прізвисько її новому чоловікові, режисерові Костянтину Богомолову. Його раптом назвали "конокрадом", вочевидь натякнувши на те, що передувало їх весіллю з Ксенією Собчак.

Нагадаємо, Ксенія Собчак та телеведуча Ксенія Бородіна поскандалили у мережі через політику.

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