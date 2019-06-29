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"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом

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Примадонна російської та радянської естради Алла Пугачова викликала в мережі ажіотаж через яскравий образ.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує в жовтому плащі, кепці та чорному костюмі з жовтими стрілками.

"Трохи сонця в холодній воді", – підписала Пугачова під фотографією, викликавши суперечки в коментарях.

Алла Пугачова в яскравому плащі

Алла Пугачова в яскравому плащі

Instagram @alla_orfey

Зокрема, думки шанувальників розділилися на дві категорії. Перші захопилися її зовнішністю та силою духу, а також яскравим літнім образом, що піднімає настрій. Але знайшлися й ті, хто був стурбований. Користувачі відзначили, що Пугачова виглядає дуже втомленою та схудлою.

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"Алла Борисівна, виглядаєте супер круто. Прекрасного дня", "Все добре на цій картинці, тільки навіщо так неприродно відкривати рота і вичавлювати з себе штучну посмішку", "Вам не йде посмішка з відкритим ротом", "Очі дуже сумні і втомлені. Здоров'я вам", "Ви чарівна", "Втомлений погляд не сховаєш ні за якою посмішкою ... бажаю вам здоров'я і спокою в житті", "Сонце – це ви", "Як завжди модна", – відреагували шанувальники.

"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом
"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом
"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом
"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом
"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом
"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом
"Посмішку вичавлює": Пугачова схвилювала шанувальників втомленим виглядом

Алла Пугачова

Алла Пугачова

aif.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно мережу розбурхала фотографія Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним на вечірці. Фанати помітили, що вона виглядала дуже молодо і стильно.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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