"Посміхається і плаває": з'явилися гарні новини про стан Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ страждає від злоякісної пухлини мозку, успішно проходить курс реабілітації.
Про це повідомляє видання "Дни.ру" з посиланням на знайомих зірки серіалу "Моя прекрасна няня", які поділилися гарними новинами про її стан.
Зокрема, за словами друзів, Заворотнюк відчуває себе добре, посміхається і навіть нібито плаває в басейні. А лікарі її самопочуття називають "дивом – такі випадки зустрічаються 1 раз на 100 тисяч".
Анастасія Заворотнюк - стан сьогодні
instagram / a_zavorotnyuk
Проте родичі продовжують зберігати мовчання про здоров'я Анастасії. Відомо лише, що актриса, за їхніми словами, лікується в реабілітаційному центрі.
Анастасія Заворотнюк
МК
Раніше один із знайомих Заворотнюк розповів, що Анастасія перебуває у свідомості та повністю в адекватному стані. Більш того, вчені провели дослідження ДНК актриси і з'ясували, що у неї є ген "довгожителя".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
4 жовтня повідомлялося, що Заворотнюк погасила всі борги. Також передавалося, що її перевели в реабілітаційний центр.
Також друг Заворотнюк розкрив подробиці її стану й розповів, що артистка бореться зі страшною хворобою.
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