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30 жовтня • оновлено в 22:28
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"Посміхається і плаває": з'явилися гарні новини про стан Заворотнюк

6.3т Читати матеріал російською

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ страждає від злоякісної пухлини мозку, успішно проходить курс реабілітації.

Про це повідомляє видання "Дни.ру" з посиланням на знайомих зірки серіалу "Моя прекрасна няня", які поділилися гарними новинами про її стан.

Зокрема, за словами друзів, Заворотнюк відчуває себе добре, посміхається і навіть нібито плаває в басейні. А лікарі її самопочуття називають "дивом – такі випадки зустрічаються 1 раз на 100 тисяч".

Анастасія Заворотнюк - стан сьогодні

Анастасія Заворотнюк - стан сьогодні

instagram / a_zavorotnyuk

Новини
Стало відомо про нову хворобу в сім'ї Заворотнюк

Проте родичі продовжують зберігати мовчання про здоров'я Анастасії. Відомо лише, що актриса, за їхніми словами, лікується в реабілітаційному центрі.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

МК

Раніше один із знайомих Заворотнюк розповів, що Анастасія перебуває у свідомості та повністю в адекватному стані. Більш того, вчені провели дослідження ДНК актриси і з'ясували, що у неї є ген "довгожителя".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес плітки чутки рак хвороба
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