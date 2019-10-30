"Посміхається і плаває": з'явилися гарні новини про стан Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка за інформацією ЗМІ страждає від злоякісної пухлини мозку, успішно проходить курс реабілітації.

Про це повідомляє видання "Дни.ру" з посиланням на знайомих зірки серіалу "Моя прекрасна няня", які поділилися гарними новинами про її стан.

Зокрема, за словами друзів, Заворотнюк відчуває себе добре, посміхається і навіть нібито плаває в басейні. А лікарі її самопочуття називають "дивом – такі випадки зустрічаються 1 раз на 100 тисяч".

Анастасія Заворотнюк - стан сьогодні instagram / a_zavorotnyuk

Проте родичі продовжують зберігати мовчання про здоров'я Анастасії. Відомо лише, що актриса, за їхніми словами, лікується в реабілітаційному центрі.

Анастасія Заворотнюк МК

Раніше один із знайомих Заворотнюк розповів, що Анастасія перебуває у свідомості та повністю в адекватному стані. Більш того, вчені провели дослідження ДНК актриси і з'ясували, що у неї є ген "довгожителя".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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