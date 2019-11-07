Посивіла і постаріла: як виглядає 52-річна Оксана Фандера, яка виїхала до Росії

Популярна російська актриса з України Оксана Фандера 7 листопада відзначає свій день народження.

Їй виповнюється 52 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, чому Оксана Фандера поїхала з України, як склалося її життя і як вона виглядає зараз (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Оксана Фандера у фільмі "Вічне життя Олександра Христофорова" Кадр із фільму

Оксана Фандера народилася і провела дитинство в Одесі. Коли дівчинці було 14 років, вона опинилася в Москві, оскільки її мати вийшла заміж вдруге.

За два роки до цього Оксана Фандера зіграла школярку в епізоді дитячого серіалу "Пригоди Електроніка", знятого на Одеській кіностудії.

Оксана Фандера у фільмі "Пригоди Електроніка" Кадр із фільму

Після участі в першому в історії СРСР конкурсі краси "Московська красуня" Оксану Фандеру помітили – її першими фільмами були "Ранкове шосе", "Корабель" і "Зима в раю".

Оксана Фандера на конкурсі краси "Московська красуня-88" фото: 24smi.org

У 2012 році вийшов на екрани фільм "Вогні притону", у якому Оксана Фандера зіграла хазяйку борделя, закохану в божевільного поета. Зйомки проходили в рідній для Оксани Одесі.

"Моя душа у цьому місті... Люба моя, зухвала і понтова моя Одеса. Засунь два пальці в рот і витягни з себе всіх дурнів, які зі своїм самоваром приїхали, прийшли, прилетіли, щоб тебе нагнути. І нехай змиє їх Чорне море і віднесе до інших берегів. Ну хоча б до Криму", – сказала актриса 2014 року під час зіткнень в Одесі.

Оксана Фандера у фільмі "Салют-7" Кадр із фільму

Як відомо, 1990 року Оксана Фандера вийшла заміж за відомого режисера Філіппа Янковського – подружжя разом майже 30 років.

Оксана Фандера і її чоловік Філіп Янковський фото: 24smi.org

В Оксани Фандери і Філіпа Янковського двоє дітей. Старший Іван уже став досить відомим актором (недавно в прокат вийшов фільм "Текст", де він зіграв в еротичній сцені з Христиною Асмус). Молодша дочка Єлизавета закінчує акторську школу-студію при МХАТ.

Оксана Фандера з дітьми фото: 24smi.org

Нещодавно Оксана Фандера здивувала своїх шанувальників змінами в зовнішніості – замість звичного каштанового волосся фанати побачили сивину.

Оксана Фандера посивіла фото: Instagram / veriga10

Сама Оксана Фандера пояснила, що природний колір волосся допомагає їй стати самою собою. Зірка зізналася, що сама підкреслила сріблястий відтінок, звернувшись до стиліста. Як виявилося, вона попросила майстра зробити плавний перехід від сивини до вже пофарбованого волосся. "Свої корені так уже відросли, що стали вимагати собі до компанії кінці", – пояснила Оксана Фандера.

Іван Янковський, Оксана Фандера, Філіп Янковський фото: 24smi.org

Раніше OBOZREVATEL писав про заборону на в'їзд до України російській актрисі Маргариті Аброськіній, яка їздила на територію Криму після анексії.

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