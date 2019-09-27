"Посилав на три букви": зірка "Глухаря" влаштував п'яний дебош у літаку

Російський актор Максим Аверін, відомий за серіалами "Глухар" і "Скліфосовський", влаштував дебош у літаку, коли лайнер здійснював переліт з Барнаула в Москву.

Як повідомляє "Комсомольськая правда", посилаючись на слова очевидців, артист був п'яний, ображав членів екіпажу і голосно заявляв про свій зірковий статус.

"Він дозволив собі послати стюардес на три букви. Розумієте на які, так? Він п'яний був. Напевно, з гастролей, але треба себе вести нормально", — передало джерело.

Максим Аверін Фото: korupciya.com

Зазначається, що після посадки в аеропорту Шереметьєво Аверіна затримали співробітники транспортної поліції. Відносно Аверіна складено протокол за статтею "Дрібне хуліганство". Артистові пред'явлений штраф у розмірі 500 рублів, йому також загрожував арешт на 15 діб.

Максим Аверін в серіалі "Глухар" Фото: biophe.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максима Аверіна застукали в гей-клубі курорту Сочі (Росія) під час новорічних свят.

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