"Посилав на три букви": зірка "Глухаря" влаштував п'яний дебош у літаку

Російський актор Максим Аверін, відомий за серіалами "Глухар" і "Скліфосовський", влаштував дебош у літаку, коли лайнер здійснював переліт з Барнаула в Москву.
Як повідомляє "Комсомольськая правда", посилаючись на слова очевидців, артист був п'яний, ображав членів екіпажу і голосно заявляв про свій зірковий статус.
"Він дозволив собі послати стюардес на три букви. Розумієте на які, так? Він п'яний був. Напевно, з гастролей, але треба себе вести нормально", — передало джерело.
Максим Аверін
Фото: korupciya.com
Зазначається, що після посадки в аеропорту Шереметьєво Аверіна затримали співробітники транспортної поліції. Відносно Аверіна складено протокол за статтею "Дрібне хуліганство". Артистові пред'явлений штраф у розмірі 500 рублів, йому також загрожував арешт на 15 діб.
Максим Аверін в серіалі "Глухар"
Фото: biophe.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максима Аверіна застукали в гей-клубі курорту Сочі (Росія) під час новорічних свят.
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