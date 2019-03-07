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"Посадила на довгий поводок": друг Шнурова розповів про його особисте життя після розлучення

4.4тЧитати матеріал російською

Друг російського музиканта Сергія Шнурова Стас Барецький розкрив подробиці особистого життя артиста. Так, він повідомив, що дружина співака Ольга Абрамова "тримає його на довгому поводку" і не хоче народжувати йому дитину.

За словами Барецького, нова обраниця Шнурова відібрала у нього банківські картки. Про це повідомляє видання "КП".

Ольга Абрамова і Сергій Шнуров

Ольга Абрамова і Сергій Шнуров

sm-news.ru

"Сергій знайшов віддушину у своїй, сподіваюся, останній дружині. Вона без захмарних запитів. Живе в тіні зоряного чоловіка і створює йому затишок, радує. А то йому ж діставалися всі дами з викрутасами. То Акіньшина з тотальними ревнощами, то Матильда зі своїми хотіннями. А ця Ольга просто посадила його на довгий поводок і тримає в полі зору. Вона у нього — як Маргарита для Майстра", — говорить Барецький.

Ольга Абрамова і Сергій Шнуров

Ольга Абрамова і Сергій Шнуров

moscow-baku.ru

Крім того, за словами Барецького, Абрамова дуже економна і не витрачає гроші даремно.

"Дружина його контролює, щоб він міру знав. До речі, вона у нього його банківські картки собі забрала і самостійно веде витрати. Але не кидає гроші на вітер. Я не бачив, щоб вона хвалилася ганчірками. Вона економна господиня", — зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому році Сергій Шнуров розлучився зі своєю дружиною Матильдою. Подружжя прожило разом понад 11 років. Згодом артиста почали помічати з 27-річною Ольгою Абрамовою, а через два місяці після розлучення стало відомо про те, що Шнуров і Абрамова одружилися.

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Особа
Сергій Шнуров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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