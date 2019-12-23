Головна Новини
23 грудня • оновлено в 16:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Поряд не Лобода? Ліндеманн опинився на шокуючому різдвяному фото

1.3т
Читати матеріал російською

Співак Тілль Ліндеманн, який вважається батьком другої дитини Світлани Лободи, опинився на шокуючому різдвяному фото.

Знімок Ліндеманн опублікував в сторіс Інстаграм.

Новини
"Очі горять інакше": Лобода розкрила секрет сексуальності

На фото лідер Rammstein стоїть на коліні з шоломом в руках. Голу людину поруч з ним складно ідентифікувати. Але, схоже, що це не Лобода.

У голої людини нижче спини написано "Щасливого Різдва". А на голові – терновий вінок, як у Ісуса Христа.

Поряд не Лобода? Ліндеманн опинився на шокуючому різдвяному фото

Інстаграм Тилля Ліндеманна

Вельми скандальна і навіть почасти шокуюча композиція.

Крім того, в сторіс Ліндеманн також опублікував уривок відео, де він на одному з кадрів знаходиться поруч з голою жінкою. І це теж, судячи з усього, не Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лобода знялася в кліпі у Ліндеманна, де він її, відповідно до сюжету, спробував згвалтувати.

Читайте також, чому Лобода називає Ліндеманна "мій найкращий в світі доктор".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Тілль Ліндеманн Світлана Лобода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги