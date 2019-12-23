Поряд не Лобода? Ліндеманн опинився на шокуючому різдвяному фото

Співак Тілль Ліндеманн, який вважається батьком другої дитини Світлани Лободи, опинився на шокуючому різдвяному фото.
Знімок Ліндеманн опублікував в сторіс Інстаграм.
На фото лідер Rammstein стоїть на коліні з шоломом в руках. Голу людину поруч з ним складно ідентифікувати. Але, схоже, що це не Лобода.
У голої людини нижче спини написано "Щасливого Різдва". А на голові – терновий вінок, як у Ісуса Христа.
Інстаграм Тилля Ліндеманна
Вельми скандальна і навіть почасти шокуюча композиція.
Крім того, в сторіс Ліндеманн також опублікував уривок відео, де він на одному з кадрів знаходиться поруч з голою жінкою. І це теж, судячи з усього, не Лобода.
December 23, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лобода знялася в кліпі у Ліндеманна, де він її, відповідно до сюжету, спробував згвалтувати.
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