"Порвала ремінь": Потап розповів про неприємний інцидент зі стриптизеркою

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про неприємний інцидент, який стався з ним в стриптиз-клубі.
Так, він зазначив, що під час гастролей відвідував подібні заклади. Про це повідомляє "ТСН".
Кадр з кліпу "CHINA"
Потап розповів, що коли гастролював у складі гурту "Потап і Настя Каменських", приїжджав в різні американські міста і відвідував ресторани і бари. У деяких з них дівчата танцювали стриптиз.
Кадр з кліпу "CHINA"
У Києві ж з Потапом сталася пікантна ситуація.
"Стриптизерка так сильно тягнула мене із залу на сцену, що в підсумку порвала мені ремінь", – зізнався продюсер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулася довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Після цього Каменських запідозрили у вагітності, хоча вона зізналася, що погладшала під час медового місяця.
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