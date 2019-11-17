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17 листопада • оновлено в 10:52
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"Порвала ремінь": Потап розповів про неприємний інцидент зі стриптизеркою

2.9т
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Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) розповів про неприємний інцидент, який стався з ним в стриптиз-клубі.

Так, він зазначив, що під час гастролей відвідував подібні заклади. Про це повідомляє "ТСН".

"Порвала ремінь": Потап розповів про неприємний інцидент зі стриптизеркою

Кадр з кліпу "CHINA"

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Потап розповів, що коли гастролював у складі гурту "Потап і Настя Каменських", приїжджав в різні американські міста і відвідував ресторани і бари. У деяких з них дівчата танцювали стриптиз.

"Порвала ремінь": Потап розповів про неприємний інцидент зі стриптизеркою

Кадр з кліпу "CHINA"

У Києві ж з Потапом сталася пікантна ситуація.

"Стриптизерка так сильно тягнула мене із залу на сцену, що в підсумку порвала мені ремінь", – зізнався продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Олексій Потапенко (Потап)
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