Порушила королівський протокол: Маркл нарвалася на жорстку критику через поведінку

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали весілля дизайнера Михайла Нону, яка вийшла заміж за нафтового магната Майкла Хесса в Римі. Герцогиня Сассекська була помічена в сукні від Valentino, чим в черговий раз порушила королівський протокол.
Так, членам королівської сім'ї не слід вдягати прозорі вбрання, а також з'являтися на таких урочистих заходах в чорному.
#New The Duke and Duchess of Sussex attended the wedding of Misha Nonoo and Michael Hess at Villa Aurelia , Rome (20th September) ✨🇮🇹. The Duchess in Valentino🖤. Among the guests: Princess Beatrice, Princess Eugenie, Ivanka Trump and her husband, Orlando Bloom and Katy Perry. . Last pic: Misha and Michael at Harry and Meghan's wedding last year . #britishroyalfamily #britishroyals #princharry #dukeofsussex #meghanmarkle #duchessofsussex #harryandmeghan #princessbeatrice #princesseugenie #mishanonoo #wedding #italianwedding #rome #roma #love #royalcouple #royalfamily #instaroyals #royalnews
Вартість вбрання Маркл - 11 тисяч доларів. Волосся Герцогиня зібрала в низький недбалий пучок. Образ доповнили золоті сережки з діамантами.
Як раніше писав OBOZREVATEL, королева Єлизавета II заборонила Меган Маркл відвідувати шотландський замок Балморал, куди вона зібралася з принцом Гаррі, в улюбленому одязі. Герцогині Сассекській за наполяганням бабусі чоловіка доведеться відмовитися від джинів і взуття на танкетці.
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