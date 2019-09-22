Порушила королівський протокол: Маркл нарвалася на жорстку критику через поведінку

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали весілля дизайнера Михайла Нону, яка вийшла заміж за нафтового магната Майкла Хесса в Римі. Герцогиня Сассекська була помічена в сукні від Valentino, чим в черговий раз порушила королівський протокол.

Так, членам королівської сім'ї не слід вдягати прозорі вбрання, а також з'являтися на таких урочистих заходах в чорному.

Вартість вбрання Маркл - 11 тисяч доларів. Волосся Герцогиня зібрала в низький недбалий пучок. Образ доповнили золоті сережки з діамантами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, королева Єлизавета II заборонила Меган Маркл відвідувати шотландський замок Балморал, куди вона зібралася з принцом Гаррі, в улюбленому одязі. Герцогині Сассекській за наполяганням бабусі чоловіка доведеться відмовитися від джинів і взуття на танкетці.

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