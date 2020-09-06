Порошенко з дружиною станцювали повільний танець на джаз-фестивалі: зворушливе відео

П’ятий президент України Петро Порошенко станцював повільний танець зі своєю дружиною Мариною Порошенко на джаз-вечорі фестивалю "Європейська осінь у Львові", що пройшов цими вихідними.

Відео танцю з підписом "Ось такий вигляд має справжнє кохання!" з’явилось на YouTube-каналі "Порохівниця". Порошенки танцювали під композицію "Гуцулка Ксеня".

"Надзвичайно зворушливе відео. Ось такий вигляд має справжнє кохання! Петро і Марина Порошенки танцюють повільний танець на джаз-вечорі у Львові", – підкреслили автори каналу.

"Неймовірна і гарна пара", – зазначили українці в коментарях під відео.

Пізніше Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook виклав відео самого джаз-фестивалю, де зазначив, що є "давнім поціновувачем джазу".

"Як приємно було цього осіннього вечора почути наш улюблений із Мариною романс "Ой ти, дівчино, з горіха зерня…" у блискучому виконанні Петра Радейка – соліста Львівської національної опери. Це було проникливо, щемливо – до глибини душі. Дякую організаторам фестивалю "Європейська осінь у Львові", який зібрав блискучих виконавців і справжніх меломанів", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала студентам Університету "Україна" маски та санітайзери.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!