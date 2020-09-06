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Порошенко з дружиною станцювали повільний танець на джаз-фестивалі: зворушливе відео

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Люди
15,4 т.
Петро та Марина Порошенки

Петро та Марина Порошенки. Джетсеттер

П’ятий президент України Петро Порошенко станцював повільний танець зі своєю дружиною Мариною Порошенко на джаз-вечорі фестивалю "Європейська осінь у Львові", що пройшов цими вихідними.

Відео танцю з підписом "Ось такий вигляд має справжнє кохання!" з’явилось на YouTube-каналі "Порохівниця". Порошенки танцювали під композицію "Гуцулка Ксеня".

"Надзвичайно зворушливе відео. Ось такий вигляд має справжнє кохання! Петро і Марина Порошенки танцюють повільний танець на джаз-вечорі у Львові", – підкреслили автори каналу.

"Неймовірна і гарна пара", – зазначили українці в коментарях під відео.

Пізніше Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook виклав відео самого джаз-фестивалю, де зазначив, що є "давнім поціновувачем джазу".

"Як приємно було цього осіннього вечора почути наш улюблений із Мариною романс "Ой ти, дівчино, з горіха зерня…" у блискучому виконанні Петра Радейка – соліста Львівської національної опери. Це було проникливо, щемливо – до глибини душі. Дякую організаторам фестивалю "Європейська осінь у Львові", який зібрав блискучих виконавців і справжніх меломанів", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала студентам Університету "Україна" маски та санітайзери.

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