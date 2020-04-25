"Породження радянської влади!" Якими маразмами про Україну зганьбився 74-річний Жириновський

Одіозний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський 25 квітня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 74 роки.

Навряд чи в Росії знайдеться політик, який славиться більш категоричними і агресивними пропагандистськими заявами про Україну. Найбільш неадекватні з них пригадував OBOZREVATEL.

Володимир Жириновський duma.gov.ru

Жириновський і його погрози знищити Україну

Так, зокрема, в серпні 2019 року Жириновський пригрозив особисто приїхати до Києва для його взяття. Більш того, депутат нелегітимної Держдуми поділився мріями, що прямо на вокзалі його зустрічатимуть піонери з квітами.

"Килимові доріжки, квіти, піонери. Слава визволителям України! Україну взагалі не будемо вживати – слава визволителям "Новоросії"! І "Новоросію" не будемо – слава визволителям Києва! Укотре Київ буде звільнений вже? У 1943 7 листопада? І ось ми 7 листопада!" – заявив скандальний російський депутат.

Володимир Жириновський "Новые Известия"

А в самому листопаді 2019-го Жириновський публічно пригрозив знищити Україну, яка, за його словами, "заражає" США. "Трампа вже дратують звинувачення по Україні. Київ сьогодні – це Берлін 1933 року, такий же підпалювач війни. Київ зійшов з розуму і заражає Америку", – написав він у Twitter.

За словами Жириновського, Росія нібито не збирається це терпіти. "Якщо Україна не зупиниться, нам доведеться її превентивно знищити", – заявив він.

Одного разу Жириновський навіть похвалився відео, на якому він розрізає торт у вигляді карти України, який йому подарували на минулий день народження скандальні кремлівські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов.

Володимир Жириновський Сайт ЛДПР

Жириновський про Україну: "породження радянської влади"

У липні 2019 року одіозний Жириновський ледь не зірвав ефір кремлівським пропагандистам через черговий напад антиукраїнського маразму.

"Україна – її не було ніколи! Її створили більшовики! Дайте мені документ XVIII століття, де буде написано "українська держава з кимось уклала договір". Дайте мені документ ХІХ століття! Немає жодного документа! Ніхто ніколи не укладав жодних угод з Україною! Це породження радянської влади! Всі говорили російською і були росіянами! Ми вас зробили! 80% росіян змусили записати себе в паспортах "українець"! З України ви всі вперті, тупі і хворі! Вони напівросіяни, напівукраїнці. Напівдержава, напівтеррітиторія!" – істерично закричав Жириновський, ображаючи опонентів.

Володимир Жириновський "Радіо Свобода"

Після того, як йому заперечили, що, мовляв, українці говорили рідною мовою починаючи з Х століття, депутат нелегітимної Держдуми і зовсім перейшов на погрози про розправу: "Для вас усіх камери готові! Всі постанете перед судом! Я вам даю товариський пораду – акуратніше будьте! Попереду – поліцейський режим в масштабах всієї Європи. Демократія закінчилася, демократії в Європі більше не буде!"

Також Жириновський якось в дусі кремлівської пропаганди заявив, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.

"Україну зробили Сталін, Хрущов та Ленін. У неї була лише невелика частина – Житомир та Київ. Все! А все інше ми їм дали, подарували! І росіян змусили бути українцями", – сказав Жириновський, якого часто називають неадекватним за його висловлювання.

Мрії Жириновського про Україну

У червні 2019 року лідер ЛДПР заявив, що Україна стане державою, лише коли увійде до складу Росії.

"Щоб бути державою, це потрібно бути або німцями (вас нехай Берлін приймає), або австрійцями, або погодитися повернутися до Росії, якщо вас візьме черговий глава російської держави", – сказав Жириновський в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

Жириновський ріже торт у вигляді карти України Скріншот відео

Він також без сорому назвав армію України, яка вже шостий рік чинить ефективне протистояння російським окупантам, "партизанським загоном".

"Партизанський загін не є армією. Ось у рамках держав, які є в Європі, – Україна партизанський загін. Вони можуть, є зброя, солдати, щось можуть робити. Але вони – не армія. Це не німецька армія, не російська, не французька. І цей комплекс їхній, що вони недодержава. Їм це огидно. Я їх розумію!", – вибухнув він черговою українофобською заявою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і шоумен Максим Галкін жорстко висміяв президента Росії Володимира Путіна та одіозного політика Володимира Жириновського. У своєму виступі в Новосибірську він назвав Жириновського "графом Дракулою".