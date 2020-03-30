Порнозірка з РФ розповіла про вагітність

35-річна російська порноактриса Олена Беркова стане мамою вдруге. У неї вже є одна дитина, а зараз артистка готується вийти заміж за бізнесмена Олександра.

Піар-директор артистки Максим Клименко підтвердив виданню "СтарХит" цю інформацію зазначивши, що Беркова зробила тест на вагітність кілька разів.

"Але в цій справі буває всяке. Хибна вагітність, наприклад. Тому більш точна інформація на УЗД", - підкреслив Клименко.

Він додав, що наречений зірки поїхав в іншу країну.

"Олександр поїхав до Індії на ПМЖ, ось і все що можу сказати поки з цього приводу", - сказав піар-директор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017 році ще до виборів президента Росії Беркова заявляла, що збиралася балотуватися на пост глави держави. Пізніше вона блиснула оголеними грудьми в ефірі російського федерального телеканалу.

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