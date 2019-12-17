Порнозірка Саша Грей втратила "матір"

Колишня актриса порнографічних фільмів Саша Грей (справжнє ім'я - Марина Енн Хенціс) висловила співчуття з приводу смерті французької актриси Анни Каріни (справжнє ім'я - Ханна Карін Бларке Байєр).
"Спочивай з миром Анна Карина", - написала в Інстаграм Саша Грей, а також поставила в сторіс низку фото свого кумира.
"Чарівність і легкість, які Анна Карина вивела на екран, зробили її такою знайомою. Мені сумно чути новину про її смерть. Ікона епохи кіно, яку я ідеалістично плекаю, давайте святкувати її життя і чарівництво, яке вона залишила нам!" - додала Саша Грей.
Rest In Peace Anna Karina. The charm and effortlessness Anna Karina brought to the screen made her so familiar . I'm sad to hear the news of her passing . An icon of an era of cinema I idealistically cherish , let's celebrate her life and the magic she left us with !
Анна Карина померла 14 грудня 2019 року в Парижі через рак. Їй було 79 років.
Кадр з фільму Годара з Анною Кариною і Жан-Полем Бельмондо
Джерело: Інстаграм Саші Грей
Примітно, що на початку своєї порнокарьери Марина Енн Хенціс взяла псевдонім Анна Карина. А потім вже змінила його на Саша Грей.
При цьому у самої Анни Карини в фільмах не було особливо відвертих сцен. Хіба що в фільмі "Маг" (1968) вона знялася в одній зі сцен топлес.
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