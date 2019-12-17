Порнозірка Саша Грей втратила "матір"

Колишня актриса порнографічних фільмів Саша Грей (справжнє ім'я - Марина Енн Хенціс) висловила співчуття з приводу смерті французької актриси Анни Каріни (справжнє ім'я - Ханна Карін Бларке Байєр).

"Спочивай з миром Анна Карина", - написала в Інстаграм Саша Грей, а також поставила в сторіс низку фото свого кумира.

"Чарівність і легкість, які Анна Карина вивела на екран, зробили її такою знайомою. Мені сумно чути новину про її смерть. Ікона епохи кіно, яку я ідеалістично плекаю, давайте святкувати її життя і чарівництво, яке вона залишила нам!" - додала Саша Грей.

Анна Карина померла 14 грудня 2019 року в Парижі через рак. Їй було 79 років.

Кадр з фільму Годара з Анною Кариною і Жан-Полем Бельмондо Джерело: Інстаграм Саші Грей

Примітно, що на початку своєї порнокарьери Марина Енн Хенціс взяла псевдонім Анна Карина. А потім вже змінила його на Саша Грей.

При цьому у самої Анни Карини в фільмах не було особливо відвертих сцен. Хіба що в фільмі "Маг" (1968) вона знялася в одній зі сцен топлес.

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