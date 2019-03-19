Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні

Російська порноактриса Вікторія Свєрчкова втратила свідомість під час зйомок чергового фільму в американському штаті Іллінойс.

Про це повідомив портал "Вкурсе.ру". У розпал сексуальної оргії дівчина відключилася, її терміново відвезли в лікарню.

"Вікторія тримала жорстку дієту і не витримала таке навантаження під час зйомок", — розповів її продюсер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року в США була знайдена мертвою 20-річна порнозірка Олівія Нова. А у грудні 2017 року там же таємниче померла відома порнозірка.

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