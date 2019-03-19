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Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні

2.5тЧитати матеріал російською

Російська порноактриса Вікторія Свєрчкова втратила свідомість під час зйомок чергового фільму в американському штаті Іллінойс.

Про це повідомив портал "Вкурсе.ру". У розпал сексуальної оргії дівчина відключилася, її терміново відвезли в лікарню.

"Вікторія тримала жорстку дієту і не витримала таке навантаження під час зйомок", — розповів її продюсер.

Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні
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Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні
Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні
Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні
Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні
Порномодель з Росії втратила свідомість під час зйомок: фото красуні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року в США була знайдена мертвою 20-річна порнозірка Олівія Нова. А у грудні 2017 року там же таємниче померла відома порнозірка.

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Місце
США
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Спермой подавилась
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣. В русляндии совсем дела плохи. Порно актрисам приходится сверх урочно работать, до потери сознания. 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
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