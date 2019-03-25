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"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото

3.2тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала чергове відверте фото. На ньому вона позує оголеною, прикривши груди рушником білого кольору.

Так, користувачі мережі зазначили, що артистка схожа на порноакторку, а цей знімок дуже вульгарний. Деяким шанувальникам Лободи фото, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, сподобалося.

"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото

instagram.com/lobodaofficial

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Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Відверте фото", "Ви ідеальні, але треба стати скромніше", "Шикарна", "Красуня", Скоро на унітазі будуть свої фото виставляти","Порноакторка?","Не розумію, чому не голою?","Навіщо треба було робити пластику носа? Ви з нею всі однакові. Лобода вже не та!","Перше фото, де на трансвестита не схожа", - пишуть в коментарях до знімка.

"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото
"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в Instagram приватне фото з ванної кімнати, яким викликала суперечки серед своїх фоловерів.

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заПППукин вовка
заПППукин вовка
вы с этой порно актрисы снимите ботокс, селикон и т.д и увидите маленького мука!!!!!
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