"Порноакторка?" Лобода здивувала фанатів відвертим фото

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, показала чергове відверте фото. На ньому вона позує оголеною, прикривши груди рушником білого кольору.

Так, користувачі мережі зазначили, що артистка схожа на порноакторку, а цей знімок дуже вульгарний. Деяким шанувальникам Лободи фото, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, сподобалося.

instagram.com/lobodaofficial

"Відверте фото", "Ви ідеальні, але треба стати скромніше", "Шикарна", "Красуня", Скоро на унітазі будуть свої фото виставляти","Порноакторка?","Не розумію, чому не голою?","Навіщо треба було робити пластику носа? Ви з нею всі однакові. Лобода вже не та!","Перше фото, де на трансвестита не схожа", - пишуть в коментарях до знімка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська поп-діва Світлана Лобода опублікувала в Instagram приватне фото з ванної кімнати, яким викликала суперечки серед своїх фоловерів.

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