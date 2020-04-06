Головна Новини
6 квітня • оновлено в 08:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Порноактор з України загинув під Москвою

9.9т
Читати матеріал російською

Скандальний блогер, шоумен і порноактор Павло Петель з України розбився в ДТП в Підмосков'ї.

Чоловік загинув в аварії в Подільську: на Сімферопольському шосе Мерседес влетів на швидкості близько 200 км/год в фуру, яка стояла на заправці, повідомляє телеграм-канал Mash.

Відомо, що в авто перебували чотири людини – водій і два пасажири загинули на місці. Ще одна людина вижила.

Петель розбився в ДТП

Петель розбився в ДТП

Попередньо встановлено, що Петель прямував до Москви з міграційного центру в Сахарове. Він зупинив попутку і сів на переднє пасажирське сидіння. Внаслідок аварії чоловіпомер на місці.

Павло Петель загинув в ДТП

Павло Петель загинув в ДТП

Відзначимо, що Петеля шукали дві доби і тільки зараз його змогли встановити, що він розбився в ДТП.

Павло Петель народився в Дніпропетровську, а після переїхав до Москви. Чоловік прославився своїми епатажними витівками і появі на публіці появами в жіночому одязі і з макіяжем.

Павло Петель в жіночому образі

Павло Петель в жіночому образі

Петель в жіночому образі

Петель в жіночому образі

Павло Петель

Павло Петель

На ТБ він засвітився в в шоу "Давай одружимося". Він також вів блог на платформі YouTube, де в образі "найбагатшої жінки" розповідав про тренди в одязі і міркував про моду.

Як повідомляв , в Росії трагічно загинув відомий відеоблогер.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Москва
Теги
ДТП Новини Росії блогер
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
13
12
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это кто, нaxpeн, вообще такой?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги