Порноактор з України загинув під Москвою

Скандальний блогер, шоумен і порноактор Павло Петель з України розбився в ДТП в Підмосков'ї.
Чоловік загинув в аварії в Подільську: на Сімферопольському шосе Мерседес влетів на швидкості близько 200 км/год в фуру, яка стояла на заправці, повідомляє телеграм-канал Mash.
Відомо, що в авто перебували чотири людини – водій і два пасажири загинули на місці. Ще одна людина вижила.
Петель розбився в ДТП
Попередньо встановлено, що Петель прямував до Москви з міграційного центру в Сахарове. Він зупинив попутку і сів на переднє пасажирське сидіння. Внаслідок аварії чоловіпомер на місці.
Павло Петель загинув в ДТП
Відзначимо, що Петеля шукали дві доби і тільки зараз його змогли встановити, що він розбився в ДТП.
Павло Петель народився в Дніпропетровську, а після переїхав до Москви. Чоловік прославився своїми епатажними витівками і появі на публіці появами в жіночому одязі і з макіяжем.
Павло Петель в жіночому образі
Петель в жіночому образі
Павло Петель
На ТБ він засвітився в в шоу "Давай одружимося". Він також вів блог на платформі YouTube, де в образі "найбагатшої жінки" розповідав про тренди в одязі і міркував про моду.
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