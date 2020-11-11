Пореченков, який стріляв по "кіборгах" у "ДНР", захворів на коронавірус: стало відомо про стан актора

Софія Ковнір Люди 14:22, 11.11.2020 Оновлено: 14:52, 11.11.2020

Російський актор Михайло Пореченков, який стріляв по "кіборгах" у "ДНР", захворів на коронавірус. Через це скасовують вистави за участю артиста.

За словами одного зі співробітників МХТ імені Чехова, ймовірно, COVID-19 він підхопив від одного з колег, пише "Експрес газета".

Як стало відомо, спочатку коронавірус діагностували в артиста театру Олексія Кравченка. Тепер позитивний тест на вірус виявлено й у Михайла Пореченкова.

Михайло Пореченков заразився коронавірусом
РБК

"У нас зараз кілька артистів хворіють. Тому спектаклі замінюємо або переносимо. Михайло Євгенович ось зараз вдома. Тому "Біг" глядачі побачать тільки в січні", – розповіли в театрі.

Відзначається, що актор почувається задовільно, про госпіталізацію поки не йдеться. Також на сайті театру вже з'явилася інформація про перенесення вистави за участю Пореченкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський продюсер Віктор Дробиш госпіталізований із коронавірусом.

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