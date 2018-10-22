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Поранено 8 осіб: у ''Дизель Шоу'' розповіли про травми постраждалих у смертельній ДТП

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У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом, у якій загинула актриса гумористичного "Дизель Шоу" Марина Поплавська, постраждали 8 акторів.

"Страшна аварія принесла чимало горя акторам і команді "Дизель Шоу", і всім українцям, хто дивиться і любить наше шоу, і наших талановитих акторів", — йдеться у їхньому повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.

За даними "Дизель Шоу", станом на 22 жовтня відомо, що:

1. У Жені Гашенка — два переломи пальців ніг;

Женя Гашенко

Женя Гашенко

2. У Максима Неліпи — переломи двох ребер і пальця ноги;

Максим Неліпа

Максим Неліпа

3. У Олександра Бережка — два переломи на нозі;

Олександр Бережок

Олександр Бережок

4. У Євгена Сморигіна — вивих пальця, розрив зв'язок і компрессіоннний перелом хребця;

Євген Сморигін

Євген Сморигін

5. Олегу Іваниці зашивали язик;

Олег Іваниця

Олег Іваниця

6. Вікторія Булітко отримала множинні забої.

Вікторія Булітко

Вікторія Булітко

Крім того, 20 жовтня без загроз для життя госпіталізувалиЯну Глущенко і Єгора Крутоголова.

У "Дизель Шоу" розповіли про травми восьми акторів, які постраждали у ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали останні моменти із акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом дорогою зі Львова.

Читайте всі новини по темі "Війна на дорогах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на дорогах
Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
Об'єкти
Дизель ШоуДТП
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Чемко Сергей
Чемко Сергей
Все талантливые актеры,всех очень жаль...
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Талантливый коллектив...скорейшего выздоровления всем пострадавшим,светлая память погибшей....
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Volodin Dima
Volodin Dima
А я вот не понимаю, кто вообще ставит лайки таким новостям. Явно залетные кремлеботы.
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Новиков Николай
Новиков Николай
Volodin Dima, Ну я из России, так же очень скорблю. Ждал каждый выпуск. А вы такая заебательская белая и пушистая "нация", что у вас придурков не найдется лайк поставить. Вы уже свихнулись на "агрессии", кремле и путине. Благо есть на кого свои обдристанные шаровары свалить. Вы для нас как "неуловимый Джо, на хуй некому не нужны. Нет, они, блять, где-то регулярные войска через жопу увидели и серутся от них каждый день, терпилы ебаные.
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