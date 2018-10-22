Поранено 8 осіб: у ''Дизель Шоу'' розповіли про травми постраждалих у смертельній ДТП

У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом, у якій загинула актриса гумористичного "Дизель Шоу" Марина Поплавська, постраждали 8 акторів.

"Страшна аварія принесла чимало горя акторам і команді "Дизель Шоу", і всім українцям, хто дивиться і любить наше шоу, і наших талановитих акторів", — йдеться у їхньому повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.

За даними "Дизель Шоу", станом на 22 жовтня відомо, що:

1. У Жені Гашенка — два переломи пальців ніг;

Женя Гашенко

2. У Максима Неліпи — переломи двох ребер і пальця ноги;

Максим Неліпа

3. У Олександра Бережка — два переломи на нозі;

Олександр Бережок

4. У Євгена Сморигіна — вивих пальця, розрив зв'язок і компрессіоннний перелом хребця;

Євген Сморигін

5. Олегу Іваниці зашивали язик;

Олег Іваниця

6. Вікторія Булітко отримала множинні забої.

Вікторія Булітко

Крім того, 20 жовтня без загроз для життя госпіталізувалиЯну Глущенко і Єгора Крутоголова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали останні моменти із акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом дорогою зі Львова.