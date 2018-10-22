Поранено 8 осіб: у ''Дизель Шоу'' розповіли про травми постраждалих у смертельній ДТП

У дорожньо-транспортній пригоді під Києвом, у якій загинула актриса гумористичного "Дизель Шоу" Марина Поплавська, постраждали 8 акторів.
"Страшна аварія принесла чимало горя акторам і команді "Дизель Шоу", і всім українцям, хто дивиться і любить наше шоу, і наших талановитих акторів", — йдеться у їхньому повідомленні на офіційній сторінці у Facebook.
За даними "Дизель Шоу", станом на 22 жовтня відомо, що:
1. У Жені Гашенка — два переломи пальців ніг;
Женя Гашенко
2. У Максима Неліпи — переломи двох ребер і пальця ноги;
Максим Неліпа
3. У Олександра Бережка — два переломи на нозі;
Олександр Бережок
4. У Євгена Сморигіна — вивих пальця, розрив зв'язок і компрессіоннний перелом хребця;
Євген Сморигін
5. Олегу Іваниці зашивали язик;
Олег Іваниця
6. Вікторія Булітко отримала множинні забої.
Вікторія Булітко
Крім того, 20 жовтня без загроз для життя госпіталізувалиЯну Глущенко і Єгора Крутоголова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали останні моменти із акторами "Дизель Шоу" перед трагічною поїздкою в автобусі, який потрапив у смертельну ДТП під Києвом дорогою зі Львова.
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