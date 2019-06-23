"Пора вже діток": Потап і Каменських зворушили ніжностями в мережі

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потап), порадувала мережу новою спільною фотографією з чоловіком.

Співачка опублікувала знімок в Instagram і написала під ним: "Я їду до тебе, моє сонечко", на що їй відповів Потап: "Я тебе чекаю жабенятко моє".

скрін Instagram Каменських

скрін Instagram Каменських

Користувачів розчулила романтика і ніжні стосунки пари, а через кілька годин Потап опублікував новий сімейний знімок пари вже вдома в Києві.

На фото Настя тримає вихованця пари, але шанувальники зіркової сім'ї стверджують, що їм уже пора просуватися в цьому питанні і заводити дитину.

"Настя, пора вже діток на руках тримати," "Дитинку вам пора няньчити ", - пишуть в мережі. Однак інші стверджують, що пара ще не насолодилася вдосталь сімейним життям і сама вирішить, коли вони повинні зайнятися поповненням.

скрін Instagram Потапа

скрін Instagram Потапа

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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