"Пора вже діток": Потап і Каменських зворушили ніжностями в мережі

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потап), порадувала мережу новою спільною фотографією з чоловіком.
Співачка опублікувала знімок в Instagram і написала під ним: "Я їду до тебе, моє сонечко", на що їй відповів Потап: "Я тебе чекаю жабенятко моє".
скрін Instagram Каменських
скрін Instagram Каменських
Користувачів розчулила романтика і ніжні стосунки пари, а через кілька годин Потап опублікував новий сімейний знімок пари вже вдома в Києві.
На фото Настя тримає вихованця пари, але шанувальники зіркової сім'ї стверджують, що їм уже пора просуватися в цьому питанні і заводити дитину.
"Настя, пора вже діток на руках тримати," "Дитинку вам пора няньчити ", - пишуть в мережі. Однак інші стверджують, що пара ще не насолодилася вдосталь сімейним життям і сама вирішить, коли вони повинні зайнятися поповненням.
скрін Instagram Потапа
скрін Instagram Потапа
Як повідомляв OBOZREVATEL :
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенко, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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