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"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

5.9тЧитати матеріал російською

Співачка Наталя Іонова (Глюкоза) розлютила шанувальників відвертим сценічним вбранням.

Вона опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в боді і панчохах з блискітками, через що у деяких склалося враження, що вона перекваліфікувалася зі співачки.

"Сьогодні вночі буде жарко", – підписала Іонова під фотографією, викликавши гнів користувачів.

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Tonight's gonna be HOT! 🔥 @zharatv

Допіс, Поширення ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

"Пора в стриптиз", "На концерті Beyoncé, майже той же наряд і декорації! Copy / paste", "Це де? Місце роботи? У стріптізбарі", "В Амстердамі підробляєте", "Жах, як ти вирядилася", "Для вас це вульгарно", "У вас чоловік п*дор? Інакше, я не розумію, як таке він вам дозволяє", – обурилися користувачі.

"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото
"Пора в стриптиз": напівгола Глюкоза розлютила мережу вульгарним фото

Наталія Іонова

Наталія Іонова

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Глюкоза викликала аналогічну реакцію публічним поцілунком з жінкою.

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Особа
Наташа Іонова (Глюк'оZа)
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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