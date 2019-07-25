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"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ

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Російську зірку шансону, співачку Любов Успенську висміяли через дивне вбрання на концерті в Баку. Так, 65-річна артистка вийшла на сцену в короткій сукні і ботфортах.

Знімок вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників співачки здивувалися такому вбранню.

"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
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"На пенсію пора! Як можна в такому віці в таких вбраннях по сцені скакати? Вульгарно і не за віком!", "Люба, а навіщо влітку на естраді чоботи?", "До чобіт в баку ще треба унти прихопити", "Літо , а ви в чоботях. Жах!", "Голос не той вже. Неприємно слухати", - пишуть в мережі.

"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ
"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
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