"Пора на пенсію!" 65-річну Успенську висміяли за вульгарний образ

Російську зірку шансону, співачку Любов Успенську висміяли через дивне вбрання на концерті в Баку. Так, 65-річна артистка вийшла на сцену в короткій сукні і ботфортах.

Знімок вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Багато шанувальників співачки здивувалися такому вбранню.

"На пенсію пора! Як можна в такому віці в таких вбраннях по сцені скакати? Вульгарно і не за віком!", "Люба, а навіщо влітку на естраді чоботи?", "До чобіт в баку ще треба унти прихопити", "Літо , а ви в чоботях. Жах!", "Голос не той вже. Неприємно слухати", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

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