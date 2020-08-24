Попурі з українських хітів на День Незалежності потрапило в скандал: дивитися відео онлайн

24 серпня, в День Незалежності українські зірки виконали попурі з відомих треків незалежної України.

18 топових артистів виконали уривки 42 пісень, які стали популярними в незалежній Україні. OBOZREVATEL пропонує подивитися відео виступу артистів онлайн (ролик дивіться в кінці новини).

Прикметно, що навколо шоу Made in Ukraine в мережі розгорнувся скандал. Так, представники груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що колективи не давали дозволу на використання їхніх пісень.

Українські зірки заспівали відомі хіти на День Незалежності Скриншот відео

За їхніми словами, організатори навіть не зверталися до них за дозволом і, відповідно, порушили авторські права. Під час шоу Вєрка Сердючка разом із хором виконала пісню "Там, де нас нема" "Океану Ельзи", а гурт "Время и Стекло" заспівав трек колективу "Бумбокс".

Нагадаємо, що автором музики для яскравого шоу став популярний артист MONATIK. У центрі української столиці виступили: MONATIK, Тіна Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Потап, Время и Стекло, Джамала, Руслана, Сергій Бабкін, The HARDKISS, Ірина Білик, Наталія Могилевська, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов, Вєрка Сердючка, гурт "Антитіла", Павло Зібров та інші. Також у шоу було задіяно хор і оркестр.

Дивіться відео попурі на День Незалежності онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак DZIDZIO (Михайло Хома) виконав Гімн України в центрі Києва на День Незалежності. Артист виступив разом із симфонічним оркестром на Софійській площі і викликав ажіотаж у мережі.