Попурі до Дня Незалежності потрапило в черговий скандал через неправильно вказаного автора пісні

У попурі до Дня Незалежності неправильно вказали автора пісні "Я йду".

Український співак Юрій Нечистяк, відомий як Юрко Юрченко, заявив, що у святковому попурі до Дня Незалежності неправильно вказали автора його пісні "Я йду".

Офіс президента України 27 серпня оприлюднив повне відео святкового номера, в якому вказано назви фрагментів використаних пісень та їхніх творців. Як написав Юрченко на своїй сторінці у Facebook, автором його хіта був вказаний фронтмен гурту "Аквавіта" Ігор Балан.

У пісні Юрка Юрченка неправильно вказали автора Facebook Офіс президента України

"Вони там взагалі невменяємі!? Три дні шукали в картотеках і метриках авторів пісень. Виявляється, заднім числом можна виправляти і це не буде порушенням законодавства. Евріка!!! І на тобі – автор "Я йду" за їх версією – Ігор Балан. А я значить написав "А тепер усе інакше". Ну спеціально ж таке роблять", – обурився артист.

Також Юрченко відзначив, що ім'я авторів пісень з'явилися у відео вже після виходу попурі в ефір. Під час трансляції виступу було вказано тільки назву композиції та рік випуску.

Юрко Юрченко заявив, що в його пісні неправильно вказали автора Facebook Yurko-Yurcash Yurchenko

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Однак гурти "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень.

Крім того, багатьом українцям не сподобалося, як виглядали артисти й те, що серед уривків 42 пісень вони виконали і російськомовні.

Також люди висловили думку, що концерт був позбавлений смаку і що в країні, яка зараз захищає свою незалежність на сході, взагалі не час для таких урочистостей.

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