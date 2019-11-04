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4 листопада • оновлено в 10:59
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Maruv назвали кращою російською виконавицею: подробиці скандалу

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Українська співачка MARUV отримала нагороду в номінації "Краща російська виконавиця".

Спеціально за статуеткою артистка приїхала в Севілью, де відбулася щорічна церемонія вручення премії Європейські музичні нагороди MTV EMA. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

MARUV

MARUV

Інстаграм MARUV

Разом з MARUV боролися за звання кращого російського виконавця також такі артисти: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

MARUV

MARUV

Інстаграм MARUV

Раніше, MARUV обурила мережу виступом на "Танцях з зірками"

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Особа
MARUV
Місце
Україна
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