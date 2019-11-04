Maruv назвали кращою російською виконавицею: подробиці скандалу

Українська співачка MARUV отримала нагороду в номінації "Краща російська виконавиця".

Спеціально за статуеткою артистка приїхала в Севілью, де відбулася щорічна церемонія вручення премії Європейські музичні нагороди MTV EMA. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

MARUV Інстаграм MARUV

Разом з MARUV боролися за звання кращого російського виконавця також такі артисти: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

MARUV Інстаграм MARUV

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