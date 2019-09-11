Популярну російську актрису запідозрили в романі зі Слєпаковим

Популярна російська актриса Світлана Ходченкова і гуморист Семен Слєпаков з'явилися на премії GQ разом, тим самим підігрівши чутки про свій роман.

Незважаючи на те, що артисти приїхали на премію окремо, вони весь час трималися поруч і спільно позували для фотографів, пише "Телепрограма".

У ЗМІ повідомляють, що відносини між Слєпаковим і Ходченковою могли зав'язатися на зйомках серіалу "Домашній арешт", сценаристом і продюсером якого був Семен, а Світлана грала одну з ролей.

Дехто припускає, що роману між артистами немає, а їх спільна поява на премії - PR-акція для розкрутки серіалу.

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