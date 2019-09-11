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11 вересня • оновлено в 22:28
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Популярну російську актрису запідозрили в романі зі Слєпаковим

12.9т Читати матеріал російською

Популярна російська актриса Світлана Ходченкова і гуморист Семен Слєпаков з'явилися на премії GQ разом, тим самим підігрівши чутки про свій роман.

Незважаючи на те, що артисти приїхали на премію окремо, вони весь час трималися поруч і спільно позували для фотографів, пише "Телепрограма".

Популярну російську актрису запідозрили в романі зі Слєпаковим
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У ЗМІ повідомляють, що відносини між Слєпаковим і Ходченковою могли зав'язатися на зйомках серіалу "Домашній арешт", сценаристом і продюсером якого був Семен, а Світлана грала одну з ролей.

Популярну російську актрису запідозрили в романі зі Слєпаковим
Популярну російську актрису запідозрили в романі зі Слєпаковим

Дехто припускає, що роману між артистами немає, а їх спільна поява на премії - PR-акція для розкрутки серіалу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна російська зірка, ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва вийшла заміж за російського репера Елджея, з яким вона зустрічається з червня 2018 року.

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Особи
Світлана Ходченкова Семен Слєпаков
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Валевич Борис
Валевич Борис
рейтинги падают, тела стареют, рожи натянутые - вот и подключают скотское московитое ТВ чтобы вату развлечь и о себе напомнить
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