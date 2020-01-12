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12 січня • оновлено в 17:23
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Популярну актрису з РФ збило авто в Москві: вона отримала травми

4.8т
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Російську актрису театру і кіно Ренату Литвинову збив автомобіль в центрі Москви. 53-річна артистка отримала травми руки і ноги.

Інцидент стався в День народження Литвинової, пише Telegram-канал Mash.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

kulturologia.ru

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"У цей момент біля ресторану Макдональдс на неї наїхала машина - прямо в день її народження. Попередньо, за кермом авто сиділа дівчина", - йдеться в повідомленні.

У актриси пошкоджені рука і нога. Лікарі надали їй екстрену допомогу.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

hellomagazine.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна російська актриса Олена Яковлєва розповіла про те, як постраждала на одному з одеських пляжів.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Рената Литвинова
Місце
Росія Москва
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