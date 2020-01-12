Популярну актрису з РФ збило авто в Москві: вона отримала травми

Російську актрису театру і кіно Ренату Литвинову збив автомобіль в центрі Москви. 53-річна артистка отримала травми руки і ноги.
Інцидент стався в День народження Литвинової, пише Telegram-канал Mash.
Рената Литвинова
kulturologia.ru
"У цей момент біля ресторану Макдональдс на неї наїхала машина - прямо в день її народження. Попередньо, за кермом авто сиділа дівчина", - йдеться в повідомленні.
У актриси пошкоджені рука і нога. Лікарі надали їй екстрену допомогу.
Рената Литвинова
hellomagazine.com
Як раніше писав OBOZREVATEL, популярна російська актриса Олена Яковлєва розповіла про те, як постраждала на одному з одеських пляжів.
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