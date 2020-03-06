Популярного російського актора не випустили з РФ: що сталося

Популярного російського актора Михайла Єфремова не випустили з РФ. Чоловік не зміг полетіти з Петербурга до Риги.

Заслуженого артиста РФ не пустили в літак авіакомпанії airBaltic через те, що той перебрав з алкоголем, пише "Фонтанка".

Михайло Єфремов Антикор

6 березня Єфремов мав намір відправитися в столицю Латвії з аеропорту Пулково, але не зміг через сильне алкогольне сп'яніння. Чоловіка залишили в Росії і оформили протокол про адміністративне правопорушення.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російські артист Михайло Єфремов в стані алкогольного сп'яніння поспілкувався з поліцейськими про протести в Москві. Актор розкритикував силовиків за те, що вони затримують і б'ють людей.

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