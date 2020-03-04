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4 березня • оновлено в 17:03
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Популярний ведучий випадково з'явився голим в прямому ефірі. Відео

4.9т
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Популярний британський телеведучий, письменник і мандрівник Беар Гріллс випадково з'явився голим в прямій трансляції в Instagram.

Так, на записі видно, як чоловік стрибав у воду в одних шкарпетках, засвітивши інтимну частину тіла. Відповідне відео було опубліковано виданням Daily Mail (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Беар Гріллс

Беар Гріллс

Фото: instagram/beargrylls

Беар Гріллс

Беар Гріллс

Фото: dailymail.co.uk

Зазначається, що поява оголеним в трансляції не була запланована Гріллс. Найімовірніше, стрім почався раніше, ніж він очікував. До речі, відео деякий час провисіло в профілі ведучого – потім він його видалив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Елізабет Герлі з'явилася на світській вечірці в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

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Автор
Крістіна Долматова
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