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Популярний в РФ актор кинув сина: подробиці

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Російський актор Микита Панфілов не бере участі у вихованні 6-річного сина Добрині від другого шлюбу.

Про це розповіла подруга колишньої дружини артиста Лади Пояркової — Анна, повідомляє видання "СтарХит".

"Він взагалі не бере участі у вихованні Добрині. І справа не тільки в грошах. Якось він хвалився, що при розділі майна колишній дружині і синові дістався заміський котедж, в якому ті нібито живуть. За фактом там ділянка розміром шість соток і сарай-руїна. А недавно ще й машину забрав, яку теж ніби віддавав після розлучення. Нишком, поки Лади не було вдома, приїхав з евакуатором, завантажив і повіз", — розповіла Анна.

Популярний в РФ актор кинув сина: подробиці

Микита Панфілов

Фото: Global Look Press

Популярний в РФ актор кинув сина: подробиці

Микита Панфілов з сином Добринею

Фото: 24smi.org

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Також наголошується, що раніше Панфілов запевняв: мовляв, дитина — це святе, готовий бачитися з нею в будь-який час і згоден з виплатами, які, за його інформацією, складають 180 тисяч рублів на місяць, на утримання спадкоємця. Однак на ділі ситуація виглядає інакше. Так, в червні Микиту не пустили на рейс, що вилітав з Москви, за борг по аліментах: за кілька років накопичилася значна сума.

Популярний в РФ актор кинув сина: подробиці

Микита Панфілов з колишньою дружиною Ладою

Фото: 24smi.org

Популярний в РФ актор кинув сина: подробиці

Котедж в Підмосков'ї, який Микита залишив колишній дружині Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микита Панфілов заявив про те, що не відвідуватиме анексований Крим через зйомки в телесеріалі "Пес", які проходять в Україні.

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