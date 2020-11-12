Популярний телеведучий Танкович уперше показав свій заміський котедж. Фото та відео

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Популярний телеведучий Танкович уперше показав свій заміський котедж. Фото та відео

Знаменитий телеведучий популярних українських програм і зірка "КВН" Дмитро Танкович вперше показав свій заміський будинок і познайомив ближче зі своєю дружиною Ольгою.

Пара придбала двоповерховий котедж рік тому. Про це знаменитість розповів в програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Танкович разом з родиною виїхав з Києва і тепер живе в Бучі. Саме тут він придбав невелику ділянку.

Дмитро Танкович уперше показав свій заміський будинок

Як розповів телеведучий, у період карантину він самостійно прикрашав свій газон: посадив дерева та кущі.

Дмитро Танковіч вперше показав свій заміський будинок

Також шоумен показав ближче свій будинок. На першому поверсі розташовані вітальня з кухнею, а на другому – спальні.

Дмитро Танкович уперше показав свій заміський будинок

Крім того, Дмитро розповів про відносини з дружиною Ольгою та про перше враження при знайомстві з нею.

"Ми відразу відчули симпатію один до одного. Ясна річ, що вираз "любов з першого погляду" злегка перебільшений. Але, мені здається, в даному випадку так і є", – зазначив телеведучий.

Дмитро Танкович уперше показав свій заміський будинок

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий Дмитро Танкович вперше вийшов у світ з дружиною.

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