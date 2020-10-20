Популярний шоумен поділився вмістом сумки справжнього чоловіка

Український шоумен і телеведучий Олександр Педан розповів про 5 речей, які він завжди носить із собою в сумці.

Подробицями артист поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами Педана, дані предмети часто його виручають в повсякденному житті, або ж коли його незаплановано кличуть на якісь заходи або зйомки.

Так, перше, що завжди знаходиться в сумці шоумена – це планшет. Він використовує його для робочих моментів.

"Використовую його як комп'ютер. Він займає менше місця, ніж той же ноутбук. Є можливість друкувати та завдяки великому екрану легше перевіряти пошту, переглядати робочі матеріали, відео і тд. Також читаю книги через планшет", – заявив Педан.

Також артист не виходить з дому без засобів для волосся. За словами Педана, він часто відвідує тренування в тренажерному залі, тому після них йому важливо привести себе в порядок. Крім того, шоумен завжди возить з собою кросівки та туфлі.

"Тільки не смійтеся! У мене багато тренувань на тиждень, а відразу після них може бути запланована якась серйозна зустріч. А коли виходиш з душу, то зачіска, м'яко кажучи, не айс. Треба приводити себе в порядок. А у мене дуже жорстке волосся, і якщо не скористатися якимось засобом, то вони будуть стирчати в різні боки... Також я обов'язково воджу з собою кросівки та туфлі ", – поділився шоумен.

У сумці Педана можна знайти й звичайний блокнот. Як зазначає артист, він любить писати від руки, а не записувати важливі речу в нотатки телефона. Також, за словами Олександра, він носить із собою господарську сумку-авоську для походів в супермаркет.

"Не можу назвати себе екоактивістом, але намагаюся діяти якомога більш свідомо. В нашому житті й так багато пластику. Тому якщо є можливість хоча б не збільшувати кількість пакетів, то чому нею не скористатися? Авоськи – це стильно. До того ж туди багато чого влазить", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Педан спародіював знамениті голі фотографії Олі Полякової, які викликали фурор в мережі. Після цього він вирішив продовжити рубрику і приголомшив пародією на Дженніфер Лопес.