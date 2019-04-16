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Популярний російський актор одружується з українкою

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Зірка серіалу "Останній москаль", актор Ігор Скрипко одружується з українкою. Пара разом вже три роки. Дівчина, яку звуть Христина, працює директором однієї української кінокомпанії і в Москві.

Пара познайомилася в соціальних мережах. Про це артист повідомив в інтерв'ю виданню "Viva".

Популярний російський актор одружується з українкою

viva.ua

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Після трьох розлучень: російський актор засвітився з новою пасією після побиття дружини

"Ми познайомилися в Інтернеті. Христина написала мені після прем'єри серіалу" Останній Москаль ", це була дуже смішна історія. Вона написала, що я дуже сподобався її мамі і їй би дуже хотілося приїхати до мене на спектакль в Москву. Я їй сказав дату вистави і запросив приїхати. Вона прилетіла, а спектакль в цей день скасували через хворобу іншого артиста. і що було робити? Ми пішли гуляти і прекрасно провели вечір. а вранці списалися і пішли разом снідати. Потім ми зустрілися вже в Києві, коли знімали другий сезон "Москаля" , - поділився актор.

Популярний російський актор одружується з українкою

viva.ua

Актор зазначив, що це не була любов з першого погляду.

"Це була не любов з першого погляду, а довге притирання, яке переросло в дуже серйозну близькість. У нашій історії ми можемо розписатися в будь-який день", - зазначив Скрипко.

Популярний російський актор одружується з українкою

viva.ua

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальний російський актор Марат Башаров, який раніше побив колишню дружину Єлизавету Шевиркову, через кілька тижнів після розлучення з нею засвітився з новою пасією. 44-річного Башарова зловили на камеру в обіймах незнайомки. Про жінку, яка обмінювалася ніжностями з актором, поки нічого невідомо.

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andrei andrei
andrei andrei
В чем цимес? Хохол женится на хохлушке. Вполне патриотично:-)
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