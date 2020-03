Популярний британський співак зняв кліп у Києві. Відео

Британський співак Tom Misch зняв кліп на свій новий сингл What Kinda Music в Києві. Зйомки пройшли на станції метро "Видубичі".

Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі музиканта (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Tom Misch nube-music.com

Ролик він записав спільно з музикантом Yussef Dayes. Режисер кліпу - Дуглас Бернард.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Для роботи використовували 16-міліметрову плівку.

Як писав OBOZREVATEL, французька актриса і співачка Ванесса Параді, колишня дружина голлівудського актора Джонні Деппа, презентувала кліп на пісню "Kiev", який зняла в Києві.

Зазначимо, що раніше учасники американського гурту Twenty One Pilots зняли в Києві кліп на композицію "Nico And The Niners".

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!