Головна Новини
8 березня • оновлено в 11:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Популярний британський співак зняв кліп у Києві. Відео

1.2т
Читати матеріал російською

Британський співак Tom Misch зняв кліп на свій новий сингл What Kinda Music в Києві. Зйомки пройшли на станції метро "Видубичі".

Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі музиканта (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Tom Misch

Tom Misch

nube-music.com

Ролик він записав спільно з музикантом Yussef Dayes. Режисер кліпу - Дуглас Бернард.

Популярний британський співак зняв кліп у Києві. Відео

Скріншот з відео

Популярний британський співак зняв кліп у Києві. Відео

Скріншот з відео

Популярний британський співак зняв кліп у Києві. Відео

Скріншот з відео

Для роботи використовували 16-міліметрову плівку.

Як писав OBOZREVATEL, французька актриса і співачка Ванесса Параді, колишня дружина голлівудського актора Джонні Деппа, презентувала кліп на пісню "Kiev", який зняла в Києві.

Зазначимо, що раніше учасники американського гурту Twenty One Pilots зняли в Києві кліп на композицію "Nico And The Niners".

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги