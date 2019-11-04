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4 листопада • оновлено в 09:29
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Популярний актор з РФ змінився до невпізнання після інсульту: фото

7.3т Читати матеріал російською

Російський актор, зірка картини "Одіссея капітана Блада" Андрій Дубовський сильно змінився після того, як в 44 роки у нього стався інсульт. Він заявив, що після цього він залишився абсолютно один.

Зараз акторові 62 роки, він більше не виходить на сцену, пише "СтарХит".

Популярний актор з РФ змінився до невпізнання після інсульту: фото
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За словами артиста, 18 років тому він переніс інсульт. Після хвороби Дубовський ще зіграв Лісовика в "Аленьком цветочке" і Гибнера в спектаклі "Ревізор". Після він пішов з театру, бо почали тремтіти руки і все важче було стояти.

Андрій Дубовський в молодості

Андрій Дубовський в молодості

starhit.ru

"Менше треба нервувати. У мене до інсульту тиждень боліла голова, думав пройде. Прийшов додому і тоді просто стався вибух в голові. Відчув, що обличчя немає, руки-ноги не ворушаться. Ніколи не терпітеь головний біль!" - поділився актор.

На даний момент Дубовському важко самостійно пересуватися, він ледве ходить. Нещодавно артист впав з дивана у власній квартирі, після чого у нього кілька днів боліло плече і артистові довелося зробити операцію.

Андрій Дубовський після інсульту

Андрій Дубовський після інсульту

starhit.ru

Андрій Дубовський переніс інсульт

Андрій Дубовський переніс інсульт

starhit.ru

"Зараз краще, але рука не працює. Також я після плеча отримав в домашніх умовах перелом щиколотки. Тепер боюся спускатися по сходах. Лікарі мені кажуть, що не треба нервувати, а я по-іншому не вмію", - розповів Дубовський.

Як раніше писав OBOZREVATEL, актриса Юлія Захарова, зірка серіалу "Щасливі разом" сильно змінила зовнішність. Так, артистка помітно додала у вазі, змінила імідж і підібрала іншу зачіску.

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