Популярний актор з РФ змінився до невпізнання після інсульту: фото

Російський актор, зірка картини "Одіссея капітана Блада" Андрій Дубовський сильно змінився після того, як в 44 роки у нього стався інсульт. Він заявив, що після цього він залишився абсолютно один.

Зараз акторові 62 роки, він більше не виходить на сцену, пише "СтарХит".

За словами артиста, 18 років тому він переніс інсульт. Після хвороби Дубовський ще зіграв Лісовика в "Аленьком цветочке" і Гибнера в спектаклі "Ревізор". Після він пішов з театру, бо почали тремтіти руки і все важче було стояти.

Андрій Дубовський в молодості starhit.ru

"Менше треба нервувати. У мене до інсульту тиждень боліла голова, думав пройде. Прийшов додому і тоді просто стався вибух в голові. Відчув, що обличчя немає, руки-ноги не ворушаться. Ніколи не терпітеь головний біль!" - поділився актор.

На даний момент Дубовському важко самостійно пересуватися, він ледве ходить. Нещодавно артист впав з дивана у власній квартирі, після чого у нього кілька днів боліло плече і артистові довелося зробити операцію.

Андрій Дубовський після інсульту starhit.ru

Андрій Дубовський переніс інсульт starhit.ru

"Зараз краще, але рука не працює. Також я після плеча отримав в домашніх умовах перелом щиколотки. Тепер боюся спускатися по сходах. Лікарі мені кажуть, що не треба нервувати, а я по-іншому не вмію", - розповів Дубовський.

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