Популярні зірки 90-х опинилися за крок від банкрутства через коронавірус

Російські зірки 90-х Наталія Сенчукова і Віктор Рибін через пандемію коронавірусу залишилася без засобів до існування.

Лідер гурту "Дюна" і його дружина сидять без роботи, пише "Комсомольская правда".

"Заробітки зникли. У нас з Наталею залишилася 31 тисяча рублів, все! У мене хобі, яке жере гроші. Мій будинок-теплохід все зжер", - заявив співак.

Рибін також зізнався, що 15 років тому вклав гроші в будівництво спортивного комплексу.

"Але потім нам сказали, що спортивний центр нікому не потрібен", - зізнався артист.

Крім того, шість років тому лікарі заявили, що у подружжя них рак шкіри. Спочатку захворіла співачка, а через півтора року її чоловік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Мадонна зізналася, що через коронавируса за добу померли три її близьких людини.

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