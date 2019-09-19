Головна Новини
19 вересня • оновлено в 09:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото

3.4т Читати матеріал російською

33-річна російська співачка Кеті Топурія блиснула пишними грудьми в сукні з глибоким декольте.

Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів і зазначили, що вона прекрасно виглядає.

Кеті Топурія

Кеті Топурія

Новини
"Які гарнюні!" Архівне фото зірки "Кварталу" зворушило мережу

Топурія вибрала обтягуючу сукню в підлогу з розрізом до стегна. Головну увагу шанувальників привернула верхня її частина. Бра складається з двох кольорів - золотого та бірюзового.

🙄))

Публікація від Keti Topuria (@keti_one_official)

"Яка красуня", "Прекрасна! Королева краси", "Шикарна", "Очі красиві", "Бомбічна", "Яка красива", "У вас завжди просто дивовижні вбрання! А на вашій бездоганній фігурі вони просто чарівні!", - пишуть в мережі.

Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото
Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото
Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото
Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото
Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото
Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, солістка культового українського гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег знялася повністю оголеною для чоловічого глянцю Maxim. Артистка заявила, що зараз виглядає зовсім по-іншому, ніж три з половиною роки тому, коли у неї була перша фотосесія для цього журналу.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Кеті Топурія
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Кто будет обговаривать чью-то грудь?, если Россия собирается поглощать Белоруссию
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Первый раз слышу о такой ,раз сиськами размахивает значит таланта ноль)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel