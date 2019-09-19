Популярна в РФ співачка засвітила пишні груди: фото

33-річна російська співачка Кеті Топурія блиснула пишними грудьми в сукні з глибоким декольте.

Знімки співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Шанувальники артистки залишили їй десятки компліментів і зазначили, що вона прекрасно виглядає.

Кеті Топурія

Топурія вибрала обтягуючу сукню в підлогу з розрізом до стегна. Головну увагу шанувальників привернула верхня її частина. Бра складається з двох кольорів - золотого та бірюзового.

"Яка красуня", "Прекрасна! Королева краси", "Шикарна", "Очі красиві", "Бомбічна", "Яка красива", "У вас завжди просто дивовижні вбрання! А на вашій бездоганній фігурі вони просто чарівні!", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, солістка культового українського гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег знялася повністю оголеною для чоловічого глянцю Maxim. Артистка заявила, що зараз виглядає зовсім по-іншому, ніж три з половиною роки тому, коли у неї була перша фотосесія для цього журналу.

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