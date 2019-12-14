"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику

Популярна російська співачка Нюша опублікувала відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.

Так, на ньому зірка позувала в пікантному леопардовому купальнику, який ледь прикривав її інтимні частини тіла. Відповідним знімком Нюша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нюша Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша у відвертому купальнику Фото: instagram/nyusha_nyusha

Шанувальники співачки зробили безліч компліментів її фігурі, однак частина користувачів розкритикувала Нюшу за надмірну вульгарність.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Нюши, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Нюша сексуально позує на камеру Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша в пікантній фотосесії Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nyusha_nyusha

Спокуслива Нюша Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша сексуально позує на камеру Фото: instagram/nyusha_nyusha

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Нюша поділилася з шанувальниками вульгарним фото. На ньому вона позувала в червоному купальнику в басейні.

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