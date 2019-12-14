"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику

Популярна російська співачка Нюша опублікувала відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.
Так, на ньому зірка позувала в пікантному леопардовому купальнику, який ледь прикривав її інтимні частини тіла. Відповідним знімком Нюша поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша у відвертому купальнику
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Шанувальники співачки зробили безліч компліментів її фігурі, однак частина користувачів розкритикувала Нюшу за надмірну вульгарність.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Нюши, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Нюша сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша в пікантній фотосесії
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Спокуслива Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Нюша сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nyusha_nyusha
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Нюша поділилася з шанувальниками вульгарним фото. На ньому вона позувала в червоному купальнику в басейні.
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