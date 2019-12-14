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14 грудня • оновлено в 04:14
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"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику

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Популярна російська співачка Нюша опублікувала відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.

Так, на ньому зірка позувала в пікантному леопардовому купальнику, який ледь прикривав її інтимні частини тіла. Відповідним знімком Нюша поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Нюша

Нюша

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша у відвертому купальнику

Нюша у відвертому купальнику

Фото: instagram/nyusha_nyusha

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Шанувальники співачки зробили безліч компліментів її фігурі, однак частина користувачів розкритикувала Нюшу за надмірну вульгарність.

"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику
"Майже все видно!" Популярна в РФ співачка вразила відвертим фото в купальнику

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Нюши, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Нюша сексуально позує на камеру

Нюша сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша в пікантній фотосесії

Нюша в пікантній фотосесії

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша продемонструвала "п'яту точку"

Нюша продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Спокуслива Нюша

Спокуслива Нюша

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Нюша сексуально позує на камеру

Нюша сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nyusha_nyusha

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Нюша поділилася з шанувальниками вульгарним фото. На ньому вона позувала в червоному купальнику в басейні.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Нюша
Місце
Росія
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