Популярна в РФ співачка розбурхала мережу фото в білизні

33-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro порадувала шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позувала в чорній білизні, а її ноги прикрашали ланцюжки.

Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі зазначили, що артистка прекрасно виглядає.

Шанувальники артистки захопилися знімком і залишили десятки коментарів.

Зазначимо, що Серябкіна часто показує шанувальникам відверті фото.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.

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