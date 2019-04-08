Популярна в РФ співачка розбурхала мережу фото в білизні

33-річна російська виконавиця Ольга Серябкіна, екс-учасниця гурту Serebro порадувала шанувальників новим відвертим знімком. На ньому вона позувала в чорній білизні, а її ноги прикрашали ланцюжки.
Фото Серябкіна розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі зазначили, що артистка прекрасно виглядає.
Шанувальники артистки захопилися знімком і залишили десятки коментарів.
Зазначимо, що Серябкіна часто показує шанувальникам відверті фото.
Лапуса, вчора оччч довго читала ваші коменти і зрозуміла, що немає одного, найчастіше повторюваного назви треку. І я, як і ви, не можу і не хочу вибирати одну пісню 🎼 Тому буду поступово розповідати вам історію створення треків. Погнали)))) Взагалі, на альбомі "Косатка в небі" повинно було бути 13 пісень. Робота над ним проходила в режимі нонстоп ... Кожен день ми шторм, створювали щось нове, дач готовий матеріал, доповнювали і дописували треки. І все це проходило супер активно, ми максимально викладалися і постійно висіли на студії. Мені здається, що ми так звикли до такого режиму, що навіть після здачі альбому в ПМВ не змогли зупинитися))) Все було ок, документи готові, треки здані. Залишалося чекати релізу 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Але на наступний день після затвердження альбому, Макс надіслав мені біт з мелодією ... Коли я почула цю музику, я зловила нереальне натхнення 💫💫💫 Вона огорнула мене всю, цілком і повністю. Я слухала музику і бачила образи. Мені залишалося тільки трансформувати їх в текст. У такі моменти треба кидати все і повністю підкорятися своїм почуттям, відчуттям. І я побігла, схопила зошит і почала записувати в неї текст, який ви чуєте, без єдиної правки 📝 Це був трек напівголі. Я зрозуміла, що цей трек сто відсотків повинен бути на альбомі. Тому відразу зателефонувала Максу і наспівала йому слова. Він сказав, що це ідеально. І я полетіла на студію до Данила записувати пісню. Паралельно ми домовилися з ПМВ, і нам дозволили додати до альбому бонусний трек. У нас жорстко горів дедлайн, але ми встигли за день записати і звести його. В результаті напівголі залетів в альбом в останню хвилину. Я така щаслива, що у нас все вийшло 💖 Адже у кожного треку на альбомі своє унікальне настрій. І пісня напівголі зробила його абсолютно ідеальним за настроєм і станом 💯💯💯 Мені здається, що саме з нею альбом став цілісним, став таким, яким я його бачила і відчувала ... Це дуже круто, що все сталося саме так ✨ #molly # косаткавнебе
Напевно, це перший мій кліп, під яким я не читаю коменти, знаючи, що кожен побачить тут те, що хоче бачити. Я повністю, на 100 довіряю вам і впевнена, що ви не скажете зайвого і не знайдете прихований сенс там, де його і не могло бути ... Для мене це відео перш за все про основне, що змушує мене жити і писати. Любов, кохання. Дружба. Я нічого не роблю просто так і навіть ці кадри - невипадковий набір красивих локацій ... Не хочу розбирати докладно метафори - просто подивіться кліп кілька разів і дійдете самі. Вся суть для мене в тому, що любов - та ж стихія. Те, як я маневрує з спеки в холод. Від води до снігу. Також змінюються і почуття. Для мене любов не може бути статичною, завжди має штормити. І я вірю в подвійність. Мені цікаво, який кадр вам понра найбільше? Який момент улюблений? Чек посилання в закрепах у мене. Пишіть тут все, що думаєте ... тут буду читати. #molly # потомучтолюбовь # ❤️
Як раніше писав OBOZREVATEL, Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілою фігурою в прозорій сукні, крізь яку було видно її трусики.
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