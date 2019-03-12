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Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

5.6тЧитати матеріал російською

25-річна російська співачка, колишня учасниця гурту "Серебро" Катя Кіщук, показала шанувальникам відверте фото.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в джинсах і водолазці з прозорого мережива, з під якої просвічувалися її груди.

"Відчуваю себе так добре", — підписала фотографію Катя.

Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

Катя Кіщук

Фото: instagram

Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

Катя Кіщук

Фото: instagram

Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

Катя Кіщук

Фото: instagram

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"Я тобою захоплююся", "Нереальна", "Вибухова", — прокоментували люди.

Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні
Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні
Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

Зазначимо: нещодавно стало відомо, що зірка вийшла заміж за популярного естонського репера Томмі Кеша. Хоча новий статус не заважає їй ділитися відвертими знімками. Весільна фотосесія у пари відбулася в Парижі.

Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

Томмі Кеш і Катя Кіщук

Фото: instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця гурту "Серебро" Катя Кіщук вже показувала шанувальникам відверте фото.Тоді фоловери співачки зазначили, що вона виглядає чудово, а деякі пригадали нещодавній запис дівчини в соціальній мережі Twitter. Там вона написала що, "йде в порно".

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