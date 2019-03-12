Популярна в РФ співачка показала груди у відвертому вбранні

25-річна російська співачка, колишня учасниця гурту "Серебро" Катя Кіщук, показала шанувальникам відверте фото.
Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в джинсах і водолазці з прозорого мережива, з під якої просвічувалися її груди.
"Відчуваю себе так добре", — підписала фотографію Катя.
Катя Кіщук
Фото: instagram
Катя Кіщук
Фото: instagram
Катя Кіщук
Фото: instagram
"Я тобою захоплююся", "Нереальна", "Вибухова", — прокоментували люди.
Зазначимо: нещодавно стало відомо, що зірка вийшла заміж за популярного естонського репера Томмі Кеша. Хоча новий статус не заважає їй ділитися відвертими знімками. Весільна фотосесія у пари відбулася в Парижі.
Томмі Кеш і Катя Кіщук
Фото: instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня учасниця гурту "Серебро" Катя Кіщук вже показувала шанувальникам відверте фото.Тоді фоловери співачки зазначили, що вона виглядає чудово, а деякі пригадали нещодавній запис дівчини в соціальній мережі Twitter. Там вона написала що, "йде в порно".
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